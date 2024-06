- Wiemy, że bariera finansowa jest poważna, dlatego zdecydowaliśmy się na 100 proc. dofinansowania do wycieczek szkolnych. Wcześniejsze programy ministerialne zakładały niepełne wsparcie finansowe. My chcemy wyrównywać szanse, żeby rodzice nie musieli już dopłacać - powiedziała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka , ogłaszając nowy program.

"Podróże z klasą" , bo tak nazywa się przedsięwzięcie, ma ułatwić uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych dostęp do polskiej tradycji, kultury oraz osiągnięć nauki. Dofinansowaniu podlegać będą wycieczki uwzględniające wizyty w muzeach, galeriach sztuki, teatrach, operach czy filharmoniach trwające od dwóch do pięciu dni. Łączny koszt wyżywienia i zakwaterowania uczestnika nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę. Oznacza to, że na jednego ucznia będzie można otrzymać nawet 1250 zł dofinansowania.

"Podróże z klasą" od MEN. Bez wynagrodzenia dla nauczycieli

"Jak wynagradzani są nauczyciele-opiekunowie? To praca 24h na dobę..." - komentuje pod postem MEN na Facebooku internautka. Większość wpisów brzmi podobnie: "Co z wynagrodzeniem dla nauczycieli za wycieczkę? Czy rozmawiacie o tym? Muszą być podjęte ustalenia! Ludzie nie będą jeździć"; "Zaplanujcie jeszcze pieniądze za godziny pracy na wycieczkach dla nauczycieli. No chyba, że mają na nie jeździć z rodzicami, to ok".