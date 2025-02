Pasja Ojca Świętego do gór jest powszechnie znana, ale zaskakiwać może jej skala. Szczególnie, kiedy Jan Paweł II znajdował czas na swoje eskapady, mimo licznych obowiązków głowy Stolicy Apostolskiej.

Przypomnijmy, że Karol Wojtyła został papieżem w 1978 roku. Były to zupełnie inne czasy, w których wierni z zaskoczeniem obserwowali nowe porządki biskupa Rzymu. Jan Paweł II zaraz po wyborze zrezygnował z tradycji noszenia papieża w lektyce. Podobnie jak jego poprzednik - Albino Luciani (Jan Paweł I), nie zdecydował się na papieską koronację i odmówił paradowania w tiarze, czyli przynależnej papieżom koronie.

Ucieczki z Watykanu

Jednym z pomysłodawców pierwszej wyprawy był ksiądz Tadeusz Rakoczy , dziś biskup senior diecezji bielsko-żywieckiej. Duchowni zaproponowali miejscowość Ovindoli, położoną w regionie Abruzji, dwie godziny jazdy samochodem z Rzymu. Kilka dni przed planowaną ucieczką najbliżsi współpracownicy papieża pojechali na zwiad, by sprawdzić, czy watykańskiej grupy nic nie zaskoczy na miejscu.

Pierwsza wyprawa miała miejsce 2 stycznia 1981 roku. Papież przebywał wówczas w rezydencji w Castel Gandolfo , około 30 kilometrów od Rzymu. Około dziewiątej rano wsiadł do samochodu księdza Józefa Kowalczyka - późniejszego prymasa Polski.

Nieoficjalny samochód był konieczny, Jan Paweł II chciał jechać bez eskorty i zamieszania. Prywatny pojazd zwykłego księdza pozwolił "oszukać" ochronę papieża, czyli gwardzistów szwajcarskich . Udało się. Jak wspomina Dziwisz, auto prowadził ksiądz Kowalczyk, a ksiądz Rakoczy udawał, że czyta szeroko rozłożoną gazetę, by zakryć siedzącego z tyłu Ojca Świętego.

W Ovindoli papieżowi udało się pozjeżdżać na nartach, nikt go nie rozpoznał. "Jednak się udało!" - powiedział do Dziwisza, podczas powrotu do rezydencji.