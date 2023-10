"Wie pan co? Nigdy nie chodzę do wyborów. Ale teraz to już mnie naprawdę wkurzyli" - swoją decyzję wyborczą wyjaśnił znajomy taksówkarz. Wyliczył rachunek krzywd, których doznał od PiS -u. Dostatecznie długi, aby w kolejce do urn stać półtorej godziny. I nie żałować.