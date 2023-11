Cmentarz nas pogodzi

Innym, równie ciekawym przejawem tego zjawiska jest tworzenie list ludzi, którzy są związani albo choć popierają PiS po to, by pozwalniać ich z pracy. Znowu okazuje się, że starożytni już wszystko wymyślili. W końcu najbardziej znaną ofiarą list proskrypcyjnych był Cyceron. Tyle że warto się zastanowić, czy na pewno wszystkie te wzorce należy powielać, a przede wszystkim, czy te psychozy nienawiści bardziej szkodzą ich celom, czy samym ich autorom? A niestety, będziemy mieli ich coraz więcej.

Będzie gorzej