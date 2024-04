"Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z komendy miejskiej we Wrocławiu zatrzymali w ostatnim czasie sprawcę przestępstw popełnianych na tzw. legendę 'pracownika gazowni '. Policjanci namierzyli mężczyznę, który oszukiwał i okradał głównie seniorów " - podała policja we Wrocławiu.

Jak przekazano, łącznie pokrzywdzonych może być nawet 60 osób, na łączną kwotę co najmniej 120 tys . zł. Policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny i zaapelowali, by świadkowie i pokrzywdzeni zgłaszali się na policję.

Wrocław. Zatrzymanie "gazownika". Oszukał nawet 60 osób

Kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu przekazał w poniedziałek, że doszło do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o serię oszustw, popełnionych na szkodę osób starszych. 45-latek miał od 2022 roku do 17 kwietnia bieżącego roku oszukać co najmniej 60 osób podając się za "pracownika gazowni".