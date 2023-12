Obława we Wrocławiu. Policja wyznaczyła ogromną nagrodę

Policja ściga Maksymiliana Faściszewskiego, który w nocy z piątku na sobotę na ul. Sudeckiej we Wrocławiu postrzelił eskortujących go policjantów i uciekł. Komendant główny policji wyznaczył 100 tys. zł nagrody za pomoc w schwytaniu przestępcy. Według nieoficjalnych informacji, dwóch policjantów postrzelonych w piątkowy wieczór we Wrocławiu odnalazł przechodzień.