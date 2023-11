W środę przed godz. 13 w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle 18-latek zaatakował nożem swoich rówieśników. Do zdarzenia doszło podczas jednej z lekcji. Napastnik początkowo wyszedł do łazienki, gdy nagle szybko wrócił do sali w kominiarce, rękawiczkach i z dużym nożem w ręku. 18-latek ranił narzędziem trzy osoby - dwóch uczniów i uczennicę.