Zbliża się sezon wakacyjny. Rowerzysto, o tym musisz pamiętać

Ciekawostki

Sezon wakacyjny to okazja, by znowu wsiąść na rower i ruszyć na przejażdżki. Jednak przed rozpoczęciem jazdy warto zrobić przegląd. Zapewni on nie tylko bezpieczeństwo cykliście, ale również pozwoli cieszyć się jazdą bez awarii. Jak przygotować rower do sezonu i o jakim wyposażeniu pamiętać? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Przed sezonem wakacyjnym warto zadbać o przegląd roweru. Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL