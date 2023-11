Rozgromił konkurentów w finale programu "Jeden z dziesięciu", nawet nie pozwalając im zabrać głosu. Artur Baranowski zdetronizował dotychczasowego mistrza teleturnieju i ustanowił rekord, którego pobić się już nie da. W efekcie o niesamowitym wyczynie uczestnika zaczęła mówić cała Polska. Jak inteligentny gracz przygotowywał się do występu w odcinku, w jaki sposób zdobył tak rozległą wiedzę, skąd pochodzi i czym się zajmuje? - to tylko kilka pytań, które nurtują internautów, a na które sam Baranowski odpowiadać nie chce. Z ochotą mówią jednak inni. Kim jest mężczyzna, który wie wszystko? Co ciekawe, oprócz "rekordzisty", może do niego także przylgnąć miano "wielkiego pechowca". Wyjaśniamy, dlaczego.