"Jeden z dziesięciu". Artur Baranowski nie dotarł na Wielki Finał

Artur Baranowski w wyemitowanym w środę 19. odcinku 140. edycji programu Tadeusza Sznuka odpowiedział bezbłędnie na wszystkich 40 finałowych pytań , nie dopuszczając dwóch konkurentów do głosu. Zdobył najwyższą możliwą liczbę punktów - 803 , co dotychczas nie wydarzyło się w niemal 30-letniej historii teleturnieju.

Artur Baranowski nie dał szans rywalom. "To absolutnie historyczne wydarzenie"

- Wiedzę się pokazało w pierwszych dwóch rundach i udało się wejść do finału, to jest taki mały sukcesik, z tego jestem zadowolony. Natomiast to, co się stało, to jest absolutnie historyczne wydarzenie. Nikt się tego pewnie nie spodziewał, może poza samym panem Arturem - ocenił, nawiązując do słów organizatorów, że "oni czegoś takiego nie pamiętają".