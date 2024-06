Zastrzeżenie numeru PESEL. Co się zmieniło od 1 czerwca?

Jeśli firma (bank, salon samochodowy, sklep z elektroniką) zaniedba to i podpisze umowę z osobą, która ma zastrzeżony numer PESEL (lub z kimś, kto się pod nią podszywa i dojdzie do wyłudzenia), poniesie konsekwencje swojego błędu.

Jeśli zastrzegasz swój numer PESEL (a wiele osób decyduje się na to zapobiegawczo), możesz być spokojny, że nie dojdzie do wyłudzenia twoich danych ani kradzieży tożsamości. Jednak oznacza to, że również ty nie będziesz mógł skorzystać z usługi, która wymaga weryfikacji po numerze PESEL. Oczywiście, w razie potrzeby, doraźnie, możesz to zmienić - szybko i łatwo, kilkoma kliknięciami w aplikacji mObywatel 2.0.