Łatwy sposób, by zaoszczędzić na rachunku za prąd. Zajrzyj do umowy

Od 1 lipca zmieniły się ceny prądu. Okazuje się jednak, że istnieje sposób na to, by płacić mniej za energię elektryczną. Osoby poszukujące oszczędności powinny rozważyć dobranie optymalnej taryfy do swojego trybu życia. Jak to wygląda w praktyce i czym różnią się określone grupy taryfowe dla gospodarstw domowych? Wyjaśniamy.