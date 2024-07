Wyjazd do Lwowa - wakacje 2024. MSZ ostrzega

Co na temat wyjazdu do Ukrainy mówi MSZ?

W pierwszej kolejności zaleca się rejestrację w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Odyseusz". Należy to zrobić jeszcze przed podróżą do Lwowa. Ma to usprawnić kontakt z MSZ w przypadku, gdy podczas pobytu dojdzie do nadzwyczajnej sytuacji. W trakcie wakacji konieczne jest również śledzenie informacji od MSZ, które umieszczane są na rządowych profilach w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.