Małe świecące punkciki, które widzimy w letnie wieczory, to świetliki. Nie tylko nas zachwycają, ale mają także pozytywny wpływ na środowisko. Kiedy i gdzie występują najczęściej?

Jakie gatunki owadów świecą w Polsce?

W Polsce możemy spotkać trzy gatunki świetlików - iskrzyka, świetlika świętojańskiego oraz świeciucha. Wszystkie są chrząszczami o niewielkich rozmiarach.

Najczęściej możemy spotkać iskrzyki - to one świecą najjaśniej, a spotkać je można już na przełomie wiosny i lata. Do najrzadziej spotykanych należą świeciuchy.

Światło emitują zarówno samice, jak i samce. Samice są bezskrzydłe, a wyglądem przypominają larwy. Samce z kolei wyglądem przypominają latające chrząszcze.

Owady te z bliska nie zachwycają. Za to emitowane przez nie światło jest ich głównym walorem estetycznym. Dzięki niemu w nocy zamieniają się w latające ogniki.

Jak świecą owady?

Zdolność owadów do świecenia nazywana jest bioluminescencją. Narząd świetlny owadów umieszczony jest pod fragmentami pancerza, które są pozbawione pigmentu. Dzięki temu możemy ujrzeć światło, które wytwarzają świetliki.

Świetliki mogą świecić dzięki komórkom, których nazwa to fonocyty. Składa się z nich narząd świecący. Zawierają one enzym - lucyferazę, który w wyniku utleniania daje światło. Fonocyty otoczone są kryształkami kwasu moczowego, które działają jak wzmacniacz, odbijając światło.

Świetliki mogą dowolnie włączać i wyłączać swój narząd świecący. Nie jest to dla nich uciążliwe, ani męczące. Produkowane światło jest energooszczędne. Porównując, świetlik zużywa więcej energii na poruszanie się, niż na emitowanie światła.

Dlaczego owady świecą w nocy?

Świetliki używają swoich świecących narządów do komunikowania się między sobą. To sposób na znalezienie sobie partnera. Owady te są aktywne po zmierzchu i nocą. Mają przez to słabo wykształcony wzrok. Jednak dzięki świeceniu mogą z łatwością znaleźć i rozpoznać płeć przeciwną i potencjalnego partnera.

Każdy z gatunków świetlików ma własny, specyficzny sposób świecenia. Światło może być niemal ciągłe, emitowane w odstępach czasu lub mogą to być serie krótkich błysków podzielone długimi przerwami.

Samice niektórych gatunków używając świecenia potrafią podszywać się pod inny gatunek. Dzięki temu wabią inne chrząszcze, które stają się ich pożywieniem.

Kiedy można spotkać świetliki?

Iskrzyki świecą najjaśniej

Świetliki można spotkać późną wiosną i latem. Ich największa aktywność przypada na lipiec. Wcześniej zaczynają świecić iskrzyki. Aktywność robaczków świętojańskich można zobaczyć dopiero w lipcu. Ich światło jest jednak na tyle słabe, że rzadko kiedy można je dostrzec.

Świecące owady można spotkać na obrzeżach łąk, lasów oraz w ogrodach. Latać potrafią jedynie samce. Samice nie mają skrzydeł, dlatego można je znaleźć na niskich krzewach oraz w trawie.

Czy świetliki są pożyteczne?

Świetliki są bardzo ważne dla równowagi w ekosystemie. Larwy tych gatunków są mięsożerne. Żywią się bezkręgowcami o miękkich ciałach, takimi jak niewielkie ślimaki lub dżdżownice. Przez to są cenione szczególnie przez rolników.

W 1885 roku badania nad procesem świecenia rozpoczął Rahaël Dubois. Ich skutkiem było odkrycie i nazwanie substratu i enzymu lucyferazy. Dzisiaj ma one szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, medycynie oraz kryminalistyce.

