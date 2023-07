Opuchlak jest popularnym szkodnikiem roślin. Należy do rodziny ryjkowcowatych, rośnie do około 15 mm długości, ma ciemny pancerzyk (czasami nakrapiany) i długie czułki. Najczęściej występujące odmiany opuchlaka w Polsce to truskawkowiec i liliowiec. Dorosłe gatunki atakują rośliny w ogrodach i żerują na liściach, zaś larwy uszkadzają korzenie sadzonek, co często prowadzi do ich usychania i obumierania. Ci mali spryciarze, gdy czują zagrożenie, udają, że są martwi! Jak walczyć z opuchlakami? Oto kilka skutecznych metod!

Opuchlaki: Jakie rośliny atakują najczęściej?

Opuchlaki składają jaja w glebie, z których potem wylęgają się larwy. Następnie gąsienice przeobrażają się w poczwarki, a na przełomie kwietnia i maja zmieniają się w młode chrząszcze.

Opuchlaki atakują różne gatunki roślin - najchętniej podgryzają m.in. bluszcze, ostrokrzewy, azalie, hortensje, różaneczniki, rododendrony. Nie gardzą także warzywami i owocami. Larwy uszkadzają korzenie sadzonek, a dorosłe osobniki, które żerują głównie nocą, żywią się liśćmi krzewów, warzyw i kwiatów oraz ich pąkami.

Naturalnymi wrogami opuchlaków są owadożerne jaszczurki, pająki i ptaki. Czasami jednak szkodników jest zbyt dużo, aby natura rozprawiła się z nimi samodzielnie. Jak zatem pozbyć się ich z donic i grządek?

Obrona ogrodu. Zwalczanie larw opuchlaków

W walce z larwami opuchlaków można zastosować różne metody. W przypadku poczwarek w ziemi warto postawić na preparaty zawierające bakterie i nicienie. To pozwala pozbyć się intruzów ekologicznymi metodami.

Jeśli nie pomogą metody naturalne, można skorzystać z oferty sklepów i zastosować chemiczne repelenty. Ważne jest, aby stosować produkty do zwalczania szkodników zgodnie z instrukcją producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących ochrony środowiska.

Produktów na opuchlaki dobrze jest używać prewencyjnie jesienią i wczesną wiosną, aby zniszczyć larwy szkodników zanim przeobrażą się w dorosłe osobniki.

Jak pozbyć się dorosłych osobników z ogrodu?

W tym przypadku należy regularnie sprawdzać rośliny w ogrodzie pod kątem obecności opuchlaków i usuwać je za pomocą pułapek monitorujących. W przypadku niewielkiej ilości szkodników, chrząszcze można zbierać ręcznie. Należy to robić wieczorem, gdy wychodzą na żer, lub wcześnie rano, kiedy są jeszcze aktywne.

Pomóc może także oprysk z wrotycza, którego nie lubią te szkodniki. Opryskać należy nie tylko roślinę, ale i glebę. Pomocne będą także chemiczne odstraszacze na opuchlaki oferowane przez sklepy ogrodnicze.

Dbanie o zdrowe i silne rośliny może pomóc w zapobieganiu prawdziwej inwazji chrząszczy. W walce z opuchlakami ważne jest więc podejmowanie działań profilaktycznych, takich jak utrzymanie ogrodu w czystości (regularne zgrabianie liści, pod którymi mogą żyć opuchlaki) i usuwanie odpadków roślinnych.

