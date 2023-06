Spis treści: 01 Fruczak gołąbek, czyli polski koliber. Co to za owad?

02 Motyl o wyglądzie kolibra. Dlaczego nim nie jest?

03 Gdzie występuje fruczak gołąbek?

04 Jak zwabić fruczaka gołąbka do ogrodu?

Fruczak gołąbek, czyli polski koliber. Co to za owad?

Fruczak gołąbek to motyl z rodziny zawisakowatych, który wyróżnia się na tle większości motyli za sprawą swojego charakterystycznego wyglądu. Ma do 4,5 centymetrów długości, krępą budowę, szaro-brązowe oraz pomarańczowe skrzydła i ssawkę, dzięki której jest w stanie spijać nektar z kwiatów.

Jego gąsienice mają zieloną lub brązową barwę z charakterystycznym zakończeniem - niebieskim rogiem.

Dorosłe osobniki fruczaka gołąbka przylatują do Polski z południa w maju i czerwcu, stąd też gatunek ten nazywany jest nomadycznym. Owad jest aktywny w ciągu dnia i ma bardzo dobry wzrok. To dzięki niemu jest w stanie reagować na wszelkie niebezpieczeństwo. W locie osiąga prędkość do 50 km/h.

Zdjęcie Fruczak gołąbek potrafi zawisać w powietrzu, aby spijać nektar z kwiatów / KRZYSZTOF DUNIEC/REPORTER / East News

Motyl o wyglądzie kolibra. Dlaczego nim nie jest?

Fruczak gołąbek przypomina kolibra i wzbudza zachwyt swoim wyglądem. Macha skrzydłami kilka tysięcy razy na minutę, co sprawia, że jego skrzydła są prawie niewidoczne. W locie jest szybki i zwinny, wydaje też furkot podobny do odgłosu kolibra w locie. Podobnie jak ten ptak zawisa nad kwiatami i zastyga w miejscu.

Dlaczego fruczak gołąbek to nie koliber? Jak powszechnie wiadomo koliber to ptak. To podstawowa różnica między nim a fruczakiem, który zalicza się do owadów. Jeśli się przyjrzymy, zobaczymy, że skrzydła fruczaka nie są pokryte piórami, jak w przypadku kolibra, ale mikroskopijnymi włoskami.

Co więcej, waga dorosłego fruczaka gołąbka nie przekracza dwóch gramów, podczas gdy kolibry mogą ważyć do 20 gramów.