Guniak czerwczyk (Amphimallon solstitiale) jest szkodnikiem roślin. Jego larwy żyją w ziemi i osiągają długość do 30 mm. W tym roku inwazja tych owadów przypadła na lipiec. Wszystko za sprawą zimnej wiosny i opóźnionego wylęgu. Sprawdź, jak rozpoznać guniaka i dowiedz się, czy latający chrząszcz może wyrządzić krzywdę.

Guniak czerwczyk - jak go rozpoznać?

Guniak czerwcowy ma miodową lub brunatną barwę pancerzyka. Jego głowa jest pokryta owłosieniem i nieregularnym punktowaniem. Owad ma także gęsto owłosione przedplecze. Samce mają na goleniach przednich nóg jeden lub dwa zęby, a samice trzy zęby, które ułatwiają grzebanie w ziemi.

Reklama

Dorosłe osobniki osiągają do 1,5 cm, a zanim dojrzeją jako pędraki przez 2-3 lata żyją w glebie. Dopiero po tym czasie przepoczwarzają się w latające chrabąszcze. W pierwszym stadium cyklu rozwojowego owady podgryzają korzenie roślin, co osłabia ich wzrost i może prowadzić nawet do obumarcia upraw w ogrodzie. Szczególnie narażone na ataki guniaków są trawniki, warzywa, krzewy i drzewa owocowe.

Inwazja owadów przypada na letnie miesiące

Owady te najczęściej pojawiają się w czerwcu, jednak w tym roku ich inwazja przesunęła się na lipiec z powodu zimnej wiosny i opóźnionego okresu lęgowego. Guniaków nie sposób przeoczyć. Jest ich mnóstwo. Owady są aktywne wieczorem, kiedy wyruszają na gody w poszukiwaniu partnera lub partnerki.

Trajektoria ich lotu wygląda tak, jakby owady były ślepe. Guniaki odbijają się nie tylko od ścian czy aut, ale też rowerzystów i przechodniów. Do tego wplątują się we włosy albo wpadają przez otwarte okna i drzwi do domów. Można je spotkać głównie w okolicy drzew i krzewów, na których żerują.

Zobacz więcej: Wizja jak z "Parku Jurajskiego". Naukowcy chcą wskrzeszać wymarłe gatunki

Na szczęście chrząszcze nie są niebezpieczne dla ludzi. Nie atakują i nie gryzą, jednak nie zmienia to faktu, że spotkanie z guniakiem bywa bardzo nieprzyjemne i potrafi popsuć letni wieczór na balkonie lub tarasie bądź spacer o zachodzie słońca.

Jak można zwalczyć chrabąszcza?

Aby zwalczyć guniaki czerwczyki w ogrodzie, można użyć kilku skutecznych sposobów. Jednym z nich jest ręczne zbieranie larw z ziemi i ich usunięcie. Warto także utrzymywać zdrową glebę, stosować nawożenie organiczne i regularnie podlewać rośliny, aby zwiększyć ich odporność na szkodniki.

Można również stosować pułapki z feromonami, które przyciągają dorosłe owady i pomagają w kontroli ich populacji.

Czytaj więcej:

Rozproszył ją owad. Auto dachowało na środku ulicy

Takich cen miodu jeszcze nie było. To kolejny produkt, który mocno drożeje