W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o narodzinach nosorożca czarnego w zoo w Chester . Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem - na wolności żyje około 600 osobników. To jednak nie koniec dobrych wiadomości: niedawno w Indonezji urodził się przedstawiciel jeszcze rzadszego zwierzęcia: nosorożca sumatrańskiego (Dicerorhinus sumatrrensis). Co więcej, to drugie takie narodziny w tym roku.