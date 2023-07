Słoń indyjski, choć jest mniej groźny od swojego afrykańskiego brata, to w sytuacji zagrożenia może pokazać, na co go stać. Tak było i w tym przypadku.

Świadkowie nagrali niecodzienne spotkanie tego największego ssaka lądowego z nosorożcem. Nie wiadomo, gdzie dokładnie doszło do potyczki zwierząt, ale wideo szybko stało się hitem.

Z filmu nie wynika, które ze zwierząt zainicjowało starcie, ale jak widzimy na nagraniu, początkowo żadne nie chciało odpuścić.

"Starcie tytanów" w Indiach. Potyczka słonia z nosorożcem

W pewnym momencie nosorożec, z uniesionym rogiem, rozpoczyna szarżę na górującego nad nim słonia. Ten nie pozostaje obojętny. Rusza na przeciwnika i z potężna siłą, powala go na ziemię.

Słoń wykorzystuje swoją masę i przyszpila mniejszego nosorożca. Na filmie widać, że prawdopodobnie ugodził przeciwnika swoimi ciosami. Ranny nosorożec zaczyna piszczeć z bólu, jednak udaje mu się wyswobodzić z pułapki, podnosi się i oddala poza oko kamery.