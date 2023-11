Stado słoni zdeptało samochód. Wewnątrz byli pasażerowie

- Do zdarzenia doszło po tym, jak samochód prowadzony przez 48-letniego mężczyznę zderzył się z młodym słoniem, które ze stadem przemierzał drogę - przekazał nadinspektor policji w Gerik, Zulkifli Mahmood. Widząc to, pozostałe pięć słoni podbiegło do samochodu i zaczęło go deptać.