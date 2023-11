W zoo w Chester w Wielkiej Brytanii urodził się czarny nosorożec. To niezwykłe wydarzenie, ponieważ jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Samica Zuri urodziła młode 12 listopada o godz. 14:25 lokalnego czasu . Jej ciąża trwała 15 miesięcy. Nową samicę tego gatunku pracownicy zoo powitali z radością.

Niezwykłe narodziny

Było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ miało miejsce w środku dnia, dzięki czemu udało się to nawet nagrać. Od tego czasu młoda samica nosorożca oraz jej matka są nierozłączne:

"To niezwykłe dla nosorożców, by rodzić w ciągu dnia. Nie spodziewaliśmy się, że stanie się to dosłownie przed nami, podczas typowych dziennych obowiązków" - dodała.