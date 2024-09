Kleszcze. Jak się zabezpieczyć?

Sprawdzony sposób leśników na kleszcze

Rolka do ubrań, zwykle używana do zbierania sierści czy drobnych zanieczyszczeń z odzieży, okazuje się być świetnym narzędziem w walce z kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego zalecają, aby po każdym spacerze, jeszcze przed wejściem do domu, dokładnie przejechać rolką po swoich ubraniach. Kleszcze, które mogą być przyczepione do materiału, zostaną w ten sposób zebrane, zanim zdążą wbić się w skórę. Jest to prosta, tania i niezwykle skuteczna metoda - rolkę można kupić za kilka złotych w każdym sklepie, a jej regularne stosowanie może uchronić nas przed nieprzyjemnymi konsekwencjami ukąszeń.