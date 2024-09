Czwartek będzie kolejnym z serii upalnych dni . W Świnoujściu zanotowano noc tropikalną, podczas której temperatura nie spadła poniżej 21 stopni Celsjusza. W ciągu dnia na zachodzie będzie upalnie. To jeden z powodów ekstremalnego poziomu zagrożenia pożarami lasów, który panuje we wszystkich województwach i utrzyma się również w piątek.

Pogoda wystawia lasy na próbę

To najwyższy możliwy stopień zagrożenia i rzadko się zdarza, by obejmował praktycznie wszystkie miejsca w kraju, a z tym mamy do czynienia obecnie.

Bez ekstremum tylko w kilku miejscach

Pogoda długoterminowa: Wciąż będzie ciepło

Jak przekonują eksperci "kolejne dni będą także bardzo ciepłe" i wciąż miejscami termometry pokażą do 31, a miejscami nawet do 32 stopni Celsjusza.

Do tej pory mamy do czynienia z wyjątkowo ciepłym miesiącem. Według IMGW od początku września do środy średnia anomalia temperatury wyniosła 5,3 st. C. To oznacza, że średnio właśnie o tyle stopni wrzesień jest cieplejszy od swoich odpowiedników z poprzednich lat.