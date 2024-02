Zbliża się okres Wielkiego Postu , który dla wielu katolików jest czasem niezwykle ważnym. Poświęcają go na odnowę duchową i właściwe przygotowanie do najważniejszych świąt w religii chrześcijańskiej, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. Jednocześnie w całej Polsce organizowane są trzydniowe rekolekcje wielkopolskie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Dzieci i młodzież szkolna często odbywają rekolekcje w szkołach i pobliskiej parafii. Trwają trzy dni, podczas których wygłaszane są nauki przez przyjezdnych rekolekcjonistów, organizowana jest spowiedź i uroczysta msza święta. W wielu szkołach oznacza to dni wolne od zajęć dydaktycznych , jednak kwestię tę ustala dyrektor.

Rekolekcje wielkopostne w roku szkolnym 2023/2024

W 2024 roku Wielkanoc wypada bardzo wcześnie, a dokładnie od 31 marca do 1 kwietnia. Termin Wielkanocy jest ruchomy i wypada zawsze w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca według ustaleń soboru Nicejskiego z 325 roku. Wraz z datą świąt zmieniają się także daty Wielkiego Postu i rekolekcji wielkopostnych. W tym roku Wielki Post trwa od 14 lutego do 28 marca, a przerwa świąteczna w szkołach od 28.03 do 2.04. Większość szkół ze względu na ferie organizuje rekolekcje wielkopostne w marcu.