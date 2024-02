Rewolucja w Kościele. System znany od 70 lat do zmiany

Projekt likwidacji Fundusz Kościelnego znajdował się już w programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Jednak nie został on ujęty w umowie koalicyjnej. Zastrzeżenia do tego zapisu zgłosiła Trzecia Droga .

Obecnie rząd powołał międzyresortowy zespół, który ma opracować i wdrożyć nowy system regulujący między innymi sprawę finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla księży. Jak zapowiedział premier Donald Tusk , ma on się w głównej mierze opierać na dobrowolnych odpisach od podatku wiernych. Powołany zespół ma wdrożyć nowy system do 2025 roku .

Fundusz Kościelny 2024. Jaka kwota w tym roku?

Czym jest Fundusz Kościelny?

Pieniądze na Fundusz Kościelny miały pochodzić z dochodów otrzymywanych przez państwo z przywłaszczonych majątków ziemskich, ale także ośrodków wypoczynkowych i innych należących do Kościoła. Dochody te miały być rozdzielane proporcjonalnie do zagrabionego majątku.

Według dr hab. Agaty Mirek udzielającej wywiadu dla PAP było to nieprawdą i miało tylko uspokoić opinię publiczną. W rzeczywistości środki te państwo przeznaczało na walkę z Kościołem i ugrupowaniami zakonnymi.

Po zmianie władz w Polsce Fundusz Kościelny został utrzymany i wpisany do budżetu państwa (1990 rok). Był on od tego momentu w całości finansowany przez państwo z powodu braku spisu zawłaszczonych majątków. Miał być on rekompensatą za krzywdy wyrządzone Kościołowi w czasach PRL.