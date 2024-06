Areszt za magię po przeszukaniu

Wpływowa minister za kratkami

Fathimath Shamnaz Ali Saleem jest bardzo wpływowym i doświadczonym politykiem na Malediwach . Współpracowała z obecnym prezydentem kraju od lat. Była jego współpracowniczką gdy radzie miejskiej w Male, w czasie gdy Muizzu był burmistrzem stolicy. Potem była ministrem w jego kancelarii, gdy został wybrany na stanowisko prezydenta kraju we wrześniu 2023 roku.

W kwietniu Fathimath Shamnaz Ali została ministrem klimatu . To bardzo ważna funkcja w tym wyspiarskim kraju, szczególnie zagrożonym zmianami klimatycznymi i rosnącym poziomem oceanów.

Na Malediwach mnożą się spekulacje na temat możliwych prawdziwych przyczyn aresztowania wpływowej polityk. Jak informuje serwis "Maldives Voice" pojawiają się głosy, że przyczyną zatrzymania kobiety może być intryga zorganizowana przez żonę prezydenta, Sajidhę Mohamed. Minister miała nagrać, a potem opublikować występ karaoke pierwszej damy. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie to mogło być powodem akcji służb.

Malediwy - wyspy "zaczarowane"

Oskarżenia o uprawianie magii na Malediwach nie są niczym wyjątkowym. Czarna magia, znana jako fandita albo sihuru , jest popularnym wierzeniem wśród miejscowej ludności, mimo że według prawa islamskiego stanowi przestępstwo. Jej uprawianie może zostać ukarane przez islamski sąd wyrokiem do sześciu miesięcy więzienia. Na Malediwach islam jest religią państwową.

Mimo to mieszkańcy Malediwów powszechnie praktykują czary, wierząc że mogą im przynieść szczęście. Stosuje się je również do rzucania klątw na swoich przeciwników. Na tym tle często dochodzi do konfliktów i niepokojów, zarówno społecznych, jak i politycznych.