Noc przegrywa w Polsce

Świetlni rekordziści: Plac Defilad i szklarnie

Polska bez naturalnego nieba

Kiedy pojaśnienie nie przekracza 1 proc., to wówczas mamy do czynienia z niebem naturalnym. Z raportu wynika, że w Polsce takie niebo już nie występuje. Droga Mleczna staje się niewidoczna, kiedy pojaśnienie przekracza około 400 proc. Tak jasne niebo panuje nad 9,2 proc. powierzchni Polski, zamieszkanej przez 58 proc. ludności kraju .

Pojaśnienie nieba o co najmniej 1700 proc. nie pozwala ludzkim oczom zaadaptować się do nocnego trybu widzenia. Taka sytuacja według uczonych dotyczy co piątej Polki i co piątego Polaka - większości mieszkańców największych miast, między innymi Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi, Lublina i Gdańska.