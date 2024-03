Na fotografiach zobaczyć można wrak małego statku. Został on uchwycony w kadrze przez Michała Misztala przy plaży na Mierzei Wiślanej w Piaskach, pomiędzy wejściem nr 14 i 15.

Wrak statku w Bałtyku. "Zostawcie Titanica"

"Podobnie było w Międzywodziu. Kilka lat wstecz wydobyto fragment wraku z XVIII wieku. Był to żaglowiec transportowy. Teraz można ten fragment oglądać w Kamieniu Pomorskim" - napisał pod zdjęciem jeden z komentujących.

Inni internauci nie szczędzili słów uznania, pisząc m.in. "no i mamy swoje Zakynthos" czy "super widok" , a niektórzy zwracali uwagę na specyficzny kolor wody.

Pojawiły się też pytania, czy wrak zostanie wydobyty, ale i nawiązania do popularnej piosenki zespołu Lady Pank "Zostawcie Titanica".

Znaleziska na Morzu Bałtyckim. Apelowano o czujność

Nie tak dawno w kontekście Bałtyku głośno było o innych znaleziskach. Na początku lutego na plaży przy litewskiej Mierzei Kurońskiej znaleziono nieaktywny rosyjski sonar hydroakustyczny, o czym informowały wówczas Litewskie Siły Zbrojne. Urządzenie służy do wykrywania i lokalizacji okrętów podwodnych.

Nieaktywny już sonar został następnie przetransportowany do magazynów marynarki wojennej, która zwróciła się "do wszystkich odwiedzających wybrzeże o zachowanie czujności, niezbliżanie do podejrzanych znalezisk i informowanie o tym wojska".