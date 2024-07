Niesamowite odkrycie w Rzymie. Tu kiedyś mieszkał papież

Włoskie Ministerstwo Kultury poinformowało w środę, że na placu przed Bazyliką św. Jana na Lateranie w Rzymie archeolodzy odkopali ruiny pałacu, w którym prawdopodobnie mieszkali papieże, zanim przenieśli się do Watykanu.

"Jest to niezwykle ważne odkrycie dla miasta Rzymu i jego średniowiecznej historii, ponieważ w czasach nowożytnych na tym placu nie prowadzono nigdy szeroko zakrojonych prac archeologicznych" - poinformowało ministerstwo. Reklama

Rzym. Niesamowite odkrycie. Średniowieczna siedziba papieży

Teren wokół Bazyliki św. Jana na Lateranie jest odnawiany przed Rokiem Świętym, czyli katolickim wydarzeniem rozpoczynającym się w grudniu, które ma przyciągnąć do stolicy Włoch ponad 30 milionów pielgrzymów i turystów.

W związku z pracami remontowymi, po usunięciu pierwszej warstwy ziemi archeolodzy ujrzeli mury "które prawdopodobnie chroniły" i otaczały monumentalną budowlę.

Jak podaje ministerstwo pierwotna struktura budynku, powstała na polecenie Konstantyna Wielkiego. Miał być to wyraz tolerancji dla chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim w 313 r.

"Bazylika była stopniowo rozbudowywana między IX a XIII wiekiem. Przy niej stał pałac, który był siedzibą kolejnych papieży, aż do 1305 roku - kiedy to została tymczasowo przeniesiona do Awinionu we Francji” - dodało ministerstwo. Po powrocie papiestwa do Włoch, siedzibę przeniesiono już do Watykanu.

Watykan. Rok Jubileuszowy 2025

Rok Jubileuszowy często nazywany jest również Rokiem Świętym. To wyjątkowy czas w Kościele, pełen łaski i odnowy. Tradycję obchodzenia jubileuszy rozpoczął papież Bonifacy VIII, zwołując 22 lutego 1300 r. Rok Święty. Reklama

Początkowo odbywały się one co sto lat, jednak stopniowo zmniejszano ten okres - najpierw do 50 lat, a od 1475 r. organizowane są one co 25 lat. Taki odstęp sprawia, że każde pokolenie może przeżyć jubileusz choć jeden raz. Ostatni regularny jubileusz obchodzono w roku 2000 jako Wielki Jubileusz Roku 2000 w drugie millenium przyjścia Chrystusa na świat.

Najbliższy Rok Jubileuszowy przypada na 2025 rok. Będzie on okazją do głębokiego duchowego przeżycia dla katolików na całym świecie. Rok Jubileuszowy 2025 rozpocznie się 24 grudnia 2024 roku, poprzez otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra.

Rok Jubileuszowy 2025 swoimi obchodami obejmie wszystkie miesiące. Wierni zachęcani są do pogłębienia swojej modlitwy, pokuty, ale i do odbycia pielgrzymek do świętych miejsc. W ramach obchodów w Watykanie zostaną zorganizowane różnego rodzaju spotkania dedykowane różnym grupom społecznym.

Źródło: CNN

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama