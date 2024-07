Fabryka Świętego Piotra sięga tradycją XVI wieku, czyli okresu pontyfikatu Klemensa VII. Do jej zadań należy zarządzanie, utrzymanie, konserwacja i dekoracja bazyliki watykańskiej.

Choć fabryka nie należy do Kurii Rzymskiej, zatrudniani w niej rzemieślnicy, technicy, czy konserwatorzy sztuki mają stały i bezpośredni kontakt z turystami odwiedzającymi bazylikę Świętego Piotra, dlatego Watykan ma wobec nich konkretne wymagania.

Watykan. Życie świeckich pracowników pod lupą

W regulaminie zostało szczegółowo opisane, jakie kryteria musi spełnić kandydat chcący pracować w Fabryce Świętego Piotra. Aby móc pełnić opiekę nad bazyliką watykańską, trzeba przede wszystkim wyznawać wiarę katolicką . Fabryka Świętego Piotra wymaga od kandydatów świadectwa, które to potwierdzi.

Osoba ubiegająca się o stanowisko w fabryce musi zobowiązać się też do przestrzegania "zasad wzorowego zachowania religijnego i moralnego, także w życiu prywatnym i rodzinnym , zgodnie z nauczaniem Kościoła".

Niedozwolone jest też "przystępowania do stowarzyszeń, których cele nie są zgodne z nauką Kościoła". Znalazł się również zapis dotyczący życia uczuciowego. Jeżeli kandydat jest w związku, musi to być sakramentalny związek małżeński. Tu też nie obejdzie się bez odpowiedniego potwierdzenia ze strony Kościoła.

Nowe zasady w Watykanie. Papież Franciszek zatwierdził zmiany

Dress code w Fabryce Świętego Piotra to coś więcej niż tylko wymagania dotyczące stroju. Pracownicy nie mogą mieć widocznych tatuaży ani kolczyków w ciele - to "z szacunku do godności" miejsca, jakim jest bazylika watykańska. Z kolei sam uniform musi być nienaganny i może być noszony wyłącznie w czasie pracy.