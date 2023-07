Spis treści: 01 Meteoryt to nie to samo, co meteor

02 Meteoryt meteorytowi nierówny

03 Noce spadających gwiazd w te wakacje

04 Jak się przygotować do obserwacji spadających gwiazd?

05 Spadające gwiazdy w różnych kulturach

Meteoryt to nie to samo, co meteor

Meteoryty to kosmiczne odpadki. Są ciałami niebieskimi, pozostałościami po asteroidach, kometach czy meteoroidach. Często zdarza się, że spadają na Ziemię w postaci ciał stałych, które stają się gratką dla zbieraczy. O meteorytach, które spadły na powierzchnię Ziemi mawia się "księżycowe kamienie".

Meteory z kolei to świetlne ślady, które pozostawiają za sobą spadające meteoroidy. Jasny ślad jest efektem przelotu kosmicznego kamienia z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę przez atmosferę ziemską i powstaje poprzez świecenie pary ulatniającej się z powierzchni lecącego meteoroidu oraz gazów, które ulegają jonizacji w atmosferze.

Reklama

Choć meteory nie są tym samym, co gwiazdy, ludzie nazywają je spadającymi gwiazdami od tysiącleci.

Meteoryt meteorytowi nierówny

Meteoryty różnią się między sobą wyglądem i składem. Pod tym względem dzielimy je na achondryty, chondryty, syderolity oraz syderyty.

Ziemia poruszając się po orbicie, co jakiś czas natrafia na stałe roje meteorów. Należą one do konkretnych gwiazdozbiorów i stąd ich zróżnicowane nazwy. Co roku mniej więcej o tym samym czasie Ziemia mija około dwunastu gwiazdozbiorów, które mają swoje roje meteorów. Niektóre z nich są mniej, inne bardziej widoczne z Ziemi.

Gdy mamy do czynienia z regularnym, stałym rojem meteorów, możemy się spodziewać dostrzeżenia wielu takich zjawisk na nocnym niebie. Przy dobrej pogodzie i przejrzystym niebie niezasłoniętym przez chmury można zobaczyć około stu meteorów na godzinę. Zdarzały się jednak i takie sezony, w których ich liczba przekraczała nawet 170 na godzinę. Tak jest w przypadku Perseidów.

Noce spadających gwiazd w te wakacje

Jak co roku, również w te wakacje Ziemi zdarzy się zbliżyć do dwóch rojów meteorów. Znamy już ich konkretne daty:

28 lipca 2023 na niebie pojawią się Południowe delta Akwarydy . Należą do Gwiazdozbioru Wodnika. Z Ziemi są niezbyt dobrze widoczne. Należy ich wypatrywać ich po północy, właśnie wtedy pojawiają się na niebie;

. Należą do Gwiazdozbioru Wodnika. Z Ziemi są niezbyt dobrze widoczne. Należy ich wypatrywać ich po północy, właśnie wtedy pojawiają się na niebie; 12 sierpnia 2023 niebo przystroją Perseidy. To wyjątkowo wyczekiwane każdego roku zjawisko, bo jest to jeden z najlepiej widocznych rojów meteorów. Deszcze Perseidów należą do Gwiazdozbioru Perseusza. Najbardziej widoczne będą od 22:00 do 4:00 nad ranem. Warto dodać, że Perseidy będą aktywne do 14 sierpnia.

Czytaj też: Lawa pomarańczowa jak słońce. Oni podchodzą zbyt blisko

Jak się przygotować do obserwacji spadających gwiazd?

Jeśli ktoś jest nastawiony na oglądanie roju Akwarydów, to może się rozczarować. To zjawisko z Ziemi nie jest zbyt dobrze widoczne, czasem trzeba czekać na nie kilka godzin. Natomiast już deszcz Perseidów 12 sierpnia wygląda spektakularnie. Wystarczy niezachmurzone niebo i będzie co oglądać.

Planując oglądanie spadających gwiazd najlepiej wybrać się za miasto. Miejskie światła powodują mniejszą widoczność zjawisk na niebie. Do oglądania spektaklu na niebie wystarczy koc lub leżak i trochę cierpliwości.

Zobacz więcej: Nieudane wakacje? Sprawdź, czy należy ci się zwrot od biura podróży

Jeśli ktoś oczekuje bardziej szczegółowych obserwacji, powinien się zaopatrzyć w lornetkę do szerokich pól gwiazdowych. Jednak i bez niej widoczne będą i meteory, i bolidy, czyli ślady zostawiane przez największe meteoryty. Są one dużo jaśniejsze niż zwykłe meteory.

Spadające gwiazdy w różnych kulturach

Deszcz meteorów wygląda zjawiskowo. Nic więc dziwnego, że w wierzeniach ludowych i w różnych kulturach był traktowany serio. Każdy wie, że widząc spadającą gwiazdę, należy pomyśleć życzenie, a wtedy ono się spełni.

Chrześcijanie nazwali deszcz Perseidów “Łzami Świętego Wawrzyńca". Zginął on męczeńską śmiercią za wiarę o od tego czasu płacze złotymi łzami w okolicach swojego święta, czyli około 10 sierpnia. Chrześcijanie wierzyli też, że spadająca gwiazda jest duszą, która opuściła Czyściec i udaje się do Nieba. Deszcze meteorów miały więc pozytywne znaczenie.

Zobacz więcej: Co robić, gdy spalisz się na słońcu? Jak rozpoznać i leczyć oparzenie słoneczne?

W kulturze muzułmańskiej spadające gwiazdy były kamieniami rzucanymi przez Anioły. Miały one odpędzić złe dżinny, więc również budziły pozytywne skojarzenia. Rzymianie uważali deszcz meteorów za zwiastowanie ważnych wydarzeń. Natomiast u Spartan podchodzono do spadających gwiazd bardziej radykalnie. Miały one wskazywać, że król zgrzeszył i powinien abdykować.

Czytaj też:

Jak rozpoznać ukąszenie żmii? Co zrobić po ukąszeniu przez żmiję?

Polski astronauta poleci w kosmos. Wiemy już, kto to bęzie

Wygasłe wulkany w Polsce. Gdzie ich szukać? Czy mogą wybuchnąć?