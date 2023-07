Poczuliście? Ziemia właśnie przeszła przez aphelium. Co to oznacza?

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk Ciekawostki

To się stało wczoraj, 6 lipca 2023. Ziemia przeszła przez aphelium. Co to oznacza? Czy to zjawisko jest wyjątkowe? Co grozi ludziom? Wyjaśniamy, czym jest aphelium, przez które właśnie przeszła Ziemia.

Zdjęcie Ziemia właśnie przeszła przez aphelium. Co to oznacza? / 123rf.com / 123RF/PICSEL