Żmije lubią wylegiwać się zwłaszcza w dobrze nasłonecznionych miejscach. Możemy spotkać je w lasach, na polach, a nawet w przydomowym ogródku. Węże te należą do rodziny żmijowatych, której wszyscy reprezentanci są jadowici, a ich jad jest groźny. Polskę zamieszkuje żmija zygzakowata. Gad ten zwykle nie jest agresywny.

Gdy czuje się zagrożona, żmija zwija swoje ciało w spiralę, unosi głowę i syczy, by odstraszyć potencjalnego napastnika. Dopiero gdy to zawiedzie, przystępuje do ataku. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy człowiek wejdzie na węża. Żmija szybko i zwinnie kąsa, wyrzucając głowę do przodu - zazwyczaj gryzie na wysokości kostki dorosłego człowieka. Co zrobić, gdy ukąsi żmija?

Żmija zaatakowała? Jak rozpoznać ukąszenie?

Ukąszenia przez żmije są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Dlatego ważne jest, aby każdy był świadomy podstawowych zasad pierwszej pomocy po ukąszeniu przez żmiję. Znajomość tych kroków może okazać się decydująca w ocaleniu życia ofiary.

Pierwszym śladem po ukąszeniu przez żmiję są dwa symetryczne ślady po ukłuciu jadowym. Następnie dość szybko pojawia się obrzęk z silnym bólem oraz powiększeniem węzłów chłonnych.

Po ukąszeniu żmii mogą wystąpić również inne objawy ogólne, takie jak uczucie nudności, pobudzenie, ból głowy, biegunka, opuchnięcie języka i warg, wymioty oraz omdlenie. W przypadkach skrajnych może wystąpić niewydolność nerek i układu oddechowego, martwica tkanek oraz zaburzenia krzepliwości krwi.

Do 20 minut po ukąszeniu mogą wystąpić objawy zatrucia ogólnoustrojowego, które jest stanem zagrożenia życia.

Należy zaznaczyć, że jad żmii zazwyczaj nie jest śmiertelny dla człowieka. Jego dawka, która jest wytwarzana jednorazowo, może zabić małe zwierzęta, takie jak myszy. Śmierć człowieka z powodu ukąszenia przez żmiję występuje bardzo rzadko. Zwykle dzieje się tak wtedy, gdy osoba ukąszona jest uczulona na jad. Drugim potencjalnym śmiertelnym zagrożeniem jest, gdy żmija ukąsi w okolicach głowy lub klatki piersiowej. Zagrożone są także dzieci, u których ilość jadu jest procentowo znacznie większa w stosunku do wagi ciała.

Wakacje 2023. Co robić po ukąszeniu przez żmiję?

Najważniejsze jest, by zachować spokój. Jeśli spanikujemy, to krążenie krwi przyspieszy, co spowoduje szybsze rozprzestrzeniania się jadu po organizmie i przyspieszy jego wchłanianie. Warto pamiętać, że większość ukąszeń żmij nie jest śmiertelna. Ale po każdym takim zdarzeniu trzeba udać się do szpitala lub zgłosić do lekarza. Najlepiej wezwać pomoc przez numer alarmowy 112.

Chorego nie wolno ruszać, a jeśli do incydentu doszło w trudnej okolicy, można zaryzykować przeniesienie go bliżej miejsca do którego dojedzie karetka. Można to zrobić na przykład przy pomocy noszy zrobionych z gałęzi.

Po ukąszeniu przez żmiję:

oddal się , by uniknąć kolejnego ataku;

, by uniknąć kolejnego ataku; obejrzyj miejsce ukąszenia , by upewnić się, czy został wstrzyknięty jad;

, by upewnić się, czy został wstrzyknięty jad; należy unieruchomić kończynę i położyć poniżej poziomu serca;

i położyć poniżej poziomu serca; nie uciskaj miejsca ukąszenia , nie zakładaj opasek uciskowych, nie wyciskaj i nie wysysaj jadu;

, nie zakładaj opasek uciskowych, nie wyciskaj i nie wysysaj jadu; nie rozcinaj ran ;

; nie stosuj lodu ;

; powstrzymaj się od picia alkoholu i palenia papierosów.

Bez względu na to, jak niewielkie może wydawać się ukąszenie, zawsze w takiej sytuacji należy wezwać pogotowie ratunkowe. Enzymy zawarte w jadzie mają działanie hemolityczne, prowadząc do rozpadu krwinek. Skutkiem może być m.in. uszkodzenie nerek i skaza krwotoczna.

Pacjent, który został ukąszony, musi zostać zbadany, a następnie - w zależności od sytuacji - może się okazać, że powinien otrzymać zastrzyk z antytoksyny, by zahamować działanie jadu. Decyduje o tym lekarz po analizie objawów i przeprowadzonym wywiadzie.

Zasadą jest także, że pacjent po ukąszeniu przez żmiję wymaga obserwacji co najmniej przez dobę. Dotyczy to w szczególności dzieci.

Klaudia Katarzyńska

