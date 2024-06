Lokalizacja bloku w zacisznej części miasta jeszcze nie gwarantuje spokoju. Przyczyną jego zakłócania mogą być hałaśliwi sąsiedzi, którzy co weekend urządzają imprezy, grille, lub mają psa wyjącego po nocach. Jeśli prośby o zachowanie spokoju nie działają, pomocy można szukać u policji lub straży miejskiej. Zakłócenia wypoczynku nocnego lub spokoju publicznego podlegają karze grzywny bądź aresztu. Reklama

Czy jest coś takiego jak cisza nocna?

Pojęcie ciszy nocnej jest wszystkim dobrze znane, choć jego definicja nie jest uregulowana prawnie. W polskim prawie nie istnieje osobna kategoria, która skupia się na tym aspekcie, ale każdy, kto planuje imprezę w bloku pamięta o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą jej zakłócanie.

Ciszę nocną i godziny, w których obowiązuje, można znaleźć w regulaminach spółdzielni bloków, hoteli czy doków letniskowych. To właśnie zarządcy tych obiektów ustalają godziny jej obowiązywania i sposób przestrzegania.

Cisza nocna - godziny, w których obowiązuje

W regulaminach spółdzielni mieszkaniowych najczęściej cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00 rano dnia następnego. Jest to czas wypoczynku, w którym mieszkańcy szczególnie cenią ciszę i spokój. Godziny obowiązywania ciszy nocnej mogą się różnić w zależności od obiektu.

Mają jednak swoją podstawę w zwyczajowej organizacji dnia społecznego. Większość osób rozpoczyna pracę o 7 lub 8 rano. Ponadto dzieci w szkołach rozpoczynają zajęcia o 8 rano, dlatego od 6:00 obserwowany jest już wzmożonych ruch mieszkańców. Reklama

Ponadto godziny zwyczajowej ciszy nocnej można odnaleźć w Kodeksie postępowania karnego w art. 221 § 1. To właśnie tam jest zapis o porze nocnej, za którą uważa się godziny pomiędzy 22:00 a 6:00 rano. Z kolei w Kodeksie pracy w art. 151 § 1 można odnaleźć zapis o porze nocnej w godzinach od 21:00 do 7:00 rano, które stanowią czas na wypoczynek i regenerację organizmu.

Co grozi za zakłócenie ciszy nocnej w bloku?

Burzyciele ciszy nocnej w bloku mogą zostać ukarani na podstawie art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń, w którym istnieje zapis:

"Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny"

Co ciekawe, ustawa odnosi się do zakłócania spokoju publicznego lub spoczynku nocnego, co oznacza, że hałaśliwy sąsiad może być ukarany nie tylko w nocy, ale także w czasie dnia.

Policja może ukarać za zakłócanie ciszy karą grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł. W przypadku, gdy osoba nie przyjmie mandatu sprawa jest kierowana do sądu. To jednak nie wszystko. Hałasy w nocy lub w ciągu dnia mogą podlegać karze aresztu.

Mandat za zakłócanie spokoju - jakie zachowania podlegają karze?

W artykule art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń określającym wysokość kary mowa jest o zakłóceniu spoczynku nocnego. Oznacza to, że wszelkie zachowania prowadzące do zakłócenia spoczynku przynajmniej jednej osoby w okolicy mogą prowadzić do kary grzywny. Reklama

Spoczynek nie musi być rozumiany jako sen, a hałas nie musi prowadzić do jego przerwania. Zachowanie, które może utrudnić odpoczynek to np. szczekanie psa, imprezy, krzyki czy kłótnie, a nawet działanie głośnego urządzenia.

Ponadto wspomniane w artykule zakłócenie spokoju publicznego może być powodem wręczenia mandatu za hałasy w dzień. Jak definiowane je zakłócenie spokoju publicznego? Prowadzą do tego zachowania, które wywołują:

"naruszenie równowagi psychicznej ludzi, powodujące negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłów" ~ - wskazuje Sąd Najwyższy

Oznacza to, że spokój publiczny może być zakłócony przez zachowania rodzące niepokój lub oddziałujące dotkliwie na zmysł słuchu np. hałas, powonienia np. wydzielanie nieprzyjemnego zapachu czy np. wzroku przez opalanie się toples na balkonie. To ostatnie zachowanie może podlegać karze także z tytułu zachowania nieobyczajnego.

Czy cisza nocna obowiązuje także właścicieli domów jednorodzinnych?

Co w przypadku nieruchomości, których właściciel nie określił godzin spoczynku nocnego, a sam jest źródłem hałasu przeszkadzającego sąsiadom?

Właściciele domów jednorodzinnych także mogą zostać ukarani za działania prowadzące do zakłócenia spokoju na podstawie art. 144 Kodeksu cywilnego o zakazie immisji. Według niego właściciel nieruchomości powinien powstrzymać się od czynności, które naruszają spokój i cieszę w godzinach zwyczajowo uznanych za nocne, ale także od czynności zakłócających spokój w ciągu dnia np. koszenie trawnika o 6 rano, trzymanie na posesji obiektów wydzielających przykry zapach czy nieustanny hałas. Reklama