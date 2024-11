Według Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) Mołdawię odwiedziło w 2023 roku ok. 319 500 turystów. Wprawdzie to o 17 proc. więcej niż rok wcześniej, jednak w rankingu najrzadziej odwiedzanych krajów Europy to właśnie Mołdawia jest liderem.

Najrzadziej odwiedzany kraj w Europie. Co zwiedzić w Mołdawii?

Choć Mołdawia nie ma dostępu do morza, z pewnością urzeknie nas niesamowitymi widokami, na przykład w Parku Narodowym Orgiejów . To jedyny park narodowy na terenie Mołdawii. Jego celem jest ochrona przyrodniczych, historycznych i kulturowych walorów kraju oraz promocja ekoturystyki.

Nieskalany turystyczną komercją teren rozciąga się na cztery dystrykty i jest położony zaledwie 46 km od Kiszyniowa , do którego dostaniemy się bezpośrednim połączeniem z Warszawy . Z kolei do samego parku dojedziemy z mołdawskiej stolicy samochodem lub autobusem.

Park to z pewnością największa przyrodnicza atrakcja Mołdawii. Oferuje wiele szlaków turystycznych i zapiera dech w piersiach widokami na doliny rzeczne zatopione wśród gór. Wrażenie robią również liczne stanowiska archeologiczne, dwory szlacheckie i ruiny Starego Orgiejowa (dawnego miasta). Wykute w skale cele mnichów (część z nich wciąż tam mieszka!) i monastyry podkreślają spokój, który wyróżnia to miejsce na tle innych tego typu obiektów w Europie.

Mołdawia - gdzie przenocować?

Jak dojechać do Mołdawii? Czy do Mołdawii potrzebna jest wiza?

Nienaruszona ludzką działalnością przyroda, bogata historia i kultura kraju czy znane na całym świecie wina to tylko kropla w morzu tego, co ma do zaoferowania Mołdawia. Dlatego zdecydowanie warto umieścić ją na liście urlopowych kierunków. Do Kiszyniowa, który jest świetną bazą wypadową, dostaniemy się bezpośrednim lotem z Warszawy. Połączenia bez przesiadek oferują Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Wizz Air.