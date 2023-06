Most między Sycylią a samym czubkiem włoskiego buta, czyli Kalabrią, powstanie na mocy dekretu, który został podpisany w marcu tego roku i przyjęty przez rząd Giorgii Meloni. Ostatni raz o budowie takiej przeprawy mówiło się w 2013 roku, gdy została ona odroczona ze względu na ówczesny kryzys i brak środków na pokrycie kosztów inwestycji oraz z powodu kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym.

W poniedziałek 8 maja włoski resort infrastruktury i transportu ogłosił, ile będzie kosztować całe przedsięwzięcie i kiedy zostanie zrealizowane.

Ile będzie kosztować most łączący Sycylię z Kalabrią?

Według wstępnych prognoz budowa mostu, który połączy Sycylię z "włoskim butem", ma kosztować 13,5 mld euro. Kwota jest wyższa od tej, którą wstępnie szacowano już w 2011 roku.

Plany związane z mostem były już bowiem snute przez gabinet Silvio Berlusconiego. Budowa w Cieśninie Mesyńskiej ma rozpocząć się do lata przyszłego roku. Zakończenie przewidywane jest na 2030 rok.

Co ciekawe, już w 2009 roku w miejscowości Villa San Giovanni w Kalabrii rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową mostu. Skupiono się wówczas na zmianie przebiegu linii kolejowej, aby zrobić miejsce dla jednej z wież przyszłego mostu. Już w pierwszych latach wydano na ten cel ponad 600 milionów euro.

Slavini i Musumeci: Stanowiska ws. budowy mostu

Wielkim zwolennikiem wybudowania mostu w Cieśninie Mesyńskiej jest lider Ligi i wicepremier Włoch Matteo Salvini. Według polityka decyzja rządu związana z rozpoczęciem prac jest historyczna dla całego kraju i pozwoli połączyć dwa niezwykle popularne regiony pod względem turystycznym.

Z kolei minister Nello Musumeci, który jest odpowiedzialny za regiony południa i politykę morską, przyznał, że most jest niezwykle potrzebnym rozwiązaniem, aby kontynuować korytarz prowadzący z północnej Europy do Palermo.

Jaką długość będzie miał most między Sycylią a Kalabrią?

Most, który połączy Kalabrię i Włochy, ma mieć ponad 3 kilometry długości. Dodatkowo zostanie on zawieszony na wysokości około 60 metrów. Budowla będzie największą włoską inwestycją w ciągu ostatnich kilku dekad. Dodatkowo będzie to najdłuższy wiszący most na świecie.

Architekci mają zadbać o to, aby konstrukcja wytrzymała podmuchy wiatru o prędkości przekraczającej 200 kilometrów na godzinę oraz trzęsienie ziemi powyżej 7 w skali Richtera.

