Polacy cenią sobie dobry wypoczynek, a duża część z nas preferuje w tym celu kierunki zagraniczne. Często jest to nie tylko gwarancja dobrej pogody, ale też dużo niższych cen - czego nie można powiedzieć o wakacjach spędzonych w kraju. Przykładowo tydzień na Riwierze Tureckiej okaże się tańszy niż ten na plaży w Stegnie. To która opcja jest warta uwagi, zależy już tylko od indywidualnych podróżniczych preferencji.



Jak pokazał zeszły rok, polscy turyści wolą tygodniowe wczasy w jednym hotelu, niż wycieczki objazdowe. Podobna tendencja ma szansę utrzymać się również w tym roku. Jedno jest pewne - będziemy szukać tanich ofert, choć ceny z roku na rok stają się coraz wyższe.

Reklama

Nieoczywista Albania

Albania to wciąż mało popularny kierunek wśród turystów. Z roku na rok wybiera go jednak coraz więcej osób. Niewielki kraj posiada dostęp do Morza Adriatyckiego i Jońskiego, jednocześnie zachwycając nas swoim górzystym krajobrazem.



Sama Albania słynie zresztą z piaszczystych plaż i czystej wody, co w przypadku planowania urlopu stanowi duży plus. Jak twierdzą właściciele biur podróży, to właśnie Albania może stać się turystycznym hitem tego lata. Lokalizacja sprawia, że możemy być prawie pewni pogody, a jednocześnie ceny na miejscu nie przyprawią nas o finansowy zawrót głowy. Za tygodniowy pobyt all inclusive zapłacimy od 2500 zł w górę.

Złota Bułgaria

Położona niedaleko Albanii Bułgaria to również bałkańska perełka warta zobaczenia. Złote Piaski budzą sentyment, jednak wciąż pozostają atrakcyjną alternatywą dla zachodnich kierunków. Bułgaria jest w końcu dużo tańsza, a warunki na miejscu niewiele gorsze.



Infrastruktura hotelowa rozwija się z roku na rok, zapewniając turystom wszystko, co potrzebne. Sama Bułgaria również ma swój niepowtarzalny klimat i urok. Tygodniowy pobyt na Słonecznym Brzegu znajdziemy za mniej niż 2000 zł.

Zdjęcie Złote Piaski w Bułgarii / CC0 / Public Domain /

Daktylowa Tunezja

Tunezja to nie tylko hotele położone nad Morzem Śródziemnym. Od kilku lat to właśnie ten kraj stanowi coraz częstszą alternatywę dla Egiptu. Także w tym sezonie Tunezja może okazać się jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych dla Polaków.



Również w tym przypadku skusić mogą nas relatywnie niskie ceny na miejscu, które nie nadwyrężą wakacyjnego budżetu. Same ceny, za tygodniowy wypoczynek zorganizowany, zaczynają się od 2500 zł. Na miejscu możemy liczyć na dużą dawkę słońca i piaszczyste plaże. Kuchnia arabska, połączona z europejskimi, a zwłaszcza francuskimi wpływami również wielu przypadnie do gustu.

Zdjęcie Widok na Tunis / ziedkammoun / pixabay.com

Zachwycająca Grecja

Na liście popularnych wakacyjnych kierunków Polaków nie mogło zabraknąć błękitnej Grecji. Zapierające dech w piersiach widoki, zawsze piękna pogoda, życzliwi ludzie i prosta, ale jednocześnie zdrowa i smaczna kuchnia śródziemnomorska sprawiają, że Grecja już dawno podbiła serca Polek i Polaków.



Nawet w pandemicznym sezonie 2021 roku, na greckie wyspy wybrało się ponad pół miliona osób. Do najpopularniejszych wysp należą Rodos, Kreta, Zakynthos i Korfu, choć każda inna opcja także wydaje się dobrym wyborem. Popularność tego kierunku sprawia, że tygodniowy urlop organizowany przez biuro podróży, możemy zarezerwować w całkiem korzystnej cenie. Za tygodniowy pobyt zapłacimy teraz od 3000 zł w górę.

Zdjęcie Urokliwe greckie wyspy / steel902 / pixabay.com

Egzotyczna Riwiera Turecka

Turcja od lat cieszy się dużą popularnością wśród Polaków - stanowią oni trzecią co do liczebności grupę podróżnych w tym kraju. W zeszłym roku wybrało się tam grubo ponad milion osób. Duża część z nich za cel swojej podróży wybrała położoną na południu Riwierę Turecką. Nie inaczej będzie również w tym sezonie. Atrakcyjne ceny, dobre warunki hotelowe, piękna pogoda, aromatyczne i jednocześnie egzotyczne dla nas jedzenie oraz uśmiechnięci mieszkańcy to klucz do turystycznego sukcesu tego regionu Turcji. Planując swoją podróż, można rozważyć wyjazd na początku albo też pod koniec sezonu. Urlop we wrześniu okaże się nie tylko tańszy, ale też przyjemniejszy jeśli chodzi o pogodę.

Jak przewidują eksperci, nadchodzący sezon wakacyjny spędzimy raczej bliżej niż dalej. Największą popularnością cieszyć się będą oczywiście kierunki europejskie i oferty all inclusive, które w obecnej sytuacji gospodarczej są najlepszym rozwiązaniem. Gdziekolwiek chcielibyśmy pojechać, warto już teraz rozpocząć poszukiwania dobrej oferty.