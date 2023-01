Kawa - pić czy nie pić? Najważniejsze fakty i mity o popularnym napoju

Spis treści: 01 Kawa. Szczypta historii

02 Zdrowotne właściwości — czy kawa jest zdrowa?

03 Ile kofeiny ma kawa? W jakich ilościach ją pić?

04 Czy kawa podnosi ciśnienie?

05 Czy w ciąży można pić kawę?

Kawa. Szczypta historii

Kawa to napój, który jest sporządzany z ziaren wiecznie zielonego krzewu — kawowca. Przed użyciem muszą one zostać poddane procesowi palenia. Później są pakowane w całości, mielone lub poddawane instantyzacji. Uważa się, że czarny napój pochodzi z Etiopii, a ziarna kawowca były tam używane już tysiąc lat przed naszą erą. Na pierwszą kawiarnię trzeba było poczekać jednak ponad 2500 lat — została otwarta w 1554 roku w Stambule.

Od tamtej pory spożycie kawy stale rośnie, powstały nowe sposoby jej przygotowywania, a sam napój jest jednym z najczęściej wybieranych na całym świecie. Najwięksi producenci kawy w XXI wieku to Brazylia i Wietnam, na dalszych miejscach znajduje się Kolumbia, Indonezja, Honduras, Etiopia, Peru, Indie, Gwatemala i Uganda.

Zdrowotne właściwości — czy kawa jest zdrowa?

Dla wielu osób kawa jest po prostu smacznym napojem, który spożywają w ciągu dnia. Jednak oprócz wspaniałego smaku i aromatu, kawa posiada wiele właściwości zdrowotnych:



chroni przed chorobą Parkinsona,

chroni przed nowotworami,

obniża stres,

poprawia krążenie krwi,

poprawia potencję,

redukuje ryzyko cukrzycy,

redukuje ryzyko depresji,

spala tłuszcz,

zawiera antyoksydanty.

Oprócz powyższych aspektów nie można również zapominać o tym, jak bardzo pozytywnie picie kawy wpływa na nastrój pijącego.

Zdjęcie Picie kawy to również sposób na spędzanie czasu ze znajomymi / 123RF/PICSEL

Ile kofeiny ma kawa? W jakich ilościach ją pić?

Kawa jest najbardziej kojarzona z kofeiną. Nie jest to nic dziwnego, gdyż jest to najbardziej popularne źródło tej substancji psychoaktywnej. A ile kofeiny ma kawa? Na to pytanie nie ma jednej konkretnej odpowiedzi, gdyż jest to zależne od kilku czynników takich jak krzew kawowca, gatunek kawy czy sposób palenia.

Mniejszą ilość kofeiny zawierają ziarna kawy arabica niż robusta, a także jaśniejsze ziarna niż ciemniejsze (czyli mniej wypalone). Wybierając słabiej wypaloną robustę spożyjemy znacznie większą ilość kofeiny niż w przypadku mocno palonej kawy typu arabica.

Standardowo przyjmuje się, że filiżanka espresso zawiera 65 mg kofeiny. Podobną ilość znajdziemy w cappuccino, które jest po prostu espresso z dodatkiem spienionego mleka. W przypadku kawy parzonej zawartość kofeiny wzrasta i może wynosić od 70 do 140 mg. Oprócz wykorzystanych ziaren wpływ na zawartość kofeiny mają także proporcje kawy i wody.

Czy kawa podnosi ciśnienie?

Jeszcze kilkanaście lat temu kawa była uważana za napój, który podnosi ciśnienie u osób ją spożywających. Jednak najnowsze badania wskazują, że szczególnie u osób pijących ją regularnie, nie odnotowano negatywnego wpływu picia kawy na wartości ciśnienia tętniczego.

O wiele bardziej negatywne skutki na ryzyko rozwoju nadciśnienia ma zbyt duża zawartość soli w diecie, siedzący tryb życia czy otyłość. Jeśli obawiasz się picia kawy w swoim stanie zdrowia, skonsultuj się z lekarzem rodzinnym lub kardiologiem.

Czy w ciąży można pić kawę?

Teoretycznie zalecana ilość kofeiny dla kobiet w ciąży wynosi od 200 do 300 mg. Można to porównać do 2 lub 3 filiżanek małej czarnej, jednak należy pamiętać, że do spożycia dobowego wlicza się kofeina z innych źródeł takich jak herbata (czarna oraz zielona) czy coca-cola. Mniejsze ilości kofeiny można znaleźć także w kakao, a więc głównym składniku czekolady. Niektórzy producenci dodają kofeinę do leków przeciwbólowych.

W przypadku chęci picia kawy w ciąży najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z lekarzem prowadzącym, który wyjaśni szczegóły i zwróci uwagę na wszelkie ewentualne zagrożenia wynikające ze spożywania kawy w ciąży, gdyż każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

