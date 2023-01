Zamienia ofiary w zombie. Grzyb rodem z "The Last of Us" rośnie w Polsce

Jak dotąd naukowcom udało się zidentyfikować ponad 20 gatunków grzybów zombie na całym świecie. Choć proces transformacji ofiary w "żywego trupa" jest niezwykle skomplikowany, działanie pasożytniczych grzybów sprawia, że zakażony traci kontrolę nad swoim ciałem. Jednym z takich grzybów zombie w Polsce jest maczużnik. Co to za grzyb i czy scenariusz z "The Last of Us" jest realny?

Maczużnik: co to za grzyb?

Maczużnik to grzyb należący do rodziny Cordycipitaceae. To grzyby drapieżne atakujące owady, a niektóre z nich są pasożytami innych grzybów. Na ciele porażonych owadów tworzą skupiska konidioforów, nitkowatych elementów, z których zbudowana jest grzybnia. Na powierzchni żywiciela tworzą owocniki.

Większość grzybów zombie z tej rodziny występuje w klimacie tropikalnym. Maczużnik infekuje ofiarę i rozwija się w jej organizmie, przejmując całkowitą kontrolę. Często owad zombie wspina się jak najwyżej, by umrzeć w miejscu, w którym zarodniki będą miały jak największy zasięg do rozmnażania się.

Za pandemię najpierw w grze, a później w serialu "The Last of Us" odpowiada zmutowany grzyb z rodzaju Cordyceps. Do tej rodziny należy około 140 grzybów tzw. entomopatogenicznych. Te są pasożytami owadów, a wśród nich wyróżnia się takie, które są pasożytami letalnymi. Zabijają one swoich żywicieli, aby móc się rozmnożyć.

Maczużnik w Polsce: gdzie występuje grzyb zombie?

Maczużnik, który pojawia się w Polsce, to trzy gatunki. To Cordyceps bifusispora, Cordyceps militaris, czyli tzw. maczużnik bojowy oraz Cordyceps tuberculata, tzw. maczużnik guzkowaty. W naszym kraju najczęściej występuje maczużnik bojowy. Ten rodzaj grzyba zombie jest pasożytem gąsienic i poczwarek owadów, zwłaszcza ciem.

Maczużnik w Polsce występuje rzadko. Trudno go dostrzec, ponieważ ma niewielkie rozmiary. Wspomniany maczużnik bojowy osiąga wysokość do 5 cm i grubość, która nie przekracza 1 cm. Ma pomarańczowożółtą lub pomarańczowoczerwoną główkę i białawy trzon.

Maczużnik to stosunkowo rzadki grzyb, niewystępujący na konkretnym podłożu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że trudno przewidzieć, w którym miejscu wyląduje na przykład zainfekowana osa.



Wykorzystanie właściwości maczużnika

Według mykologów apokalipsa zaprezentowana w "The Last of Us" z naukowego punktu widzenia nie ma prawa się wydarzyć. Nawet jeśli maczużnik zdołałby przetrwać w organizmie człowieka, jest praktycznie niemożliwe, by przejął nad nim kontrolę tak, jak nad owadem. Szczególnie niebezpieczny dla ludzi jest Candida auris. Choć i ten nie zamienia ich w zombie.

Właściwości maczużnika wykorzystywane są na Dalekim Wschodzie. Mowa o maczużniku chińskim, Ophiocordyceps sinensis, który występuje wyłącznie w Tybecie na wysokościach między 3000 a 5000 m n.p.m. Ten wykorzystywany jest tam od setek lat, a z grzyba powstaje napar. Po podaniu go zwierzętom mają stawać się silniejsze oraz bardziej żywotne.