Jakie odszkodowanie za odwołany i opóźniony lot?

Pasażerowie mogą liczyć na odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro , kiedy lot zostanie odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności albo kiedy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną podróżą. Do takich nadzwyczajnych okoliczności należą:

Opóźnienie lotu. Jakie prawa ma pasażer?

Odszkodowanie mogą otrzymać także pasażerowie, których przelot samolotem został opóźniony. Dotyczy to osób, których lot do miejsca docelowego był opóźniony przynajmniej o trzy godziny w stosunku do planowanego czasu lądowania. Za loty do 1500 km w takiej sytuacji można otrzymać 250 euro odszkodowania.