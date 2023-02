Ile pączków możesz zjeść w tłusty czwartek? Dietetycy rozwiewają wątpliwości

Spis treści: 01 Ile pączków można zjeść w tłusty czwartek?

02 Tłusty czwartek: Ile zjeść, by nie przesadzić?

03 Razem czy stopniowo — jak jeść pączki w tłusty czwartek?

04 Co zrobić, żeby nie czuć się ciężko po zjedzeniu pączków?

Ile pączków można zjeść w tłusty czwartek?

Tradycja związana z tłustym czwartkiem sięga średniowiecza i czasów pogańskich. Znana nam dzisiaj wersja słodka pojawiła się jednak dopiero w okolicach XVI wieku. Zapewne już od tamtych chwil ludzie zadawali sobie pytanie: ile pączków mogę zjeść w tłusty czwartek? Dziś możemy z większą dokładnością odpowiedzieć na to pytanie, gdyż potrafimy przeanalizować skład tych słodkości, a także mamy odpowiednią wiedzę dietetyczną.

Przede wszystkim należy pamiętać, że pączek pączkowi nierówny. Szczególnie że w wielu miejscach dostępne są te z etykietką "fit", czyli o obniżonej kaloryce. Przyjmijmy jednak, że w ten dzień chcemy zjeść tradycyjne pączki z ulubionym nadzieniem i polewą. Według dietetyków zjedzenie jednego lub dwóch pączków w tłusty czwartek nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków. Możemy połączyć je z przedpołudniową i popołudniową kawą i w przyjemny sposób celebrować ten słodki dzień.

Tłusty czwartek: Ile zjeść, by nie przesadzić?

Ile maksymalnie pączków można zjeść w tłusty czwartek? To zależy przede wszystkim od naszej budowy ciała, wzrostu, wagi oraz trybu życia. Maksimum dla każdego będzie inne, jednak dietetycy przestrzegają przed zjedzeniem więcej niż pięciu pączków. Wynika to przede wszystkim z tego, że w taki sposób dostarczymy do organizmu nawet 2000 kcal. Jest to zapotrzebowanie dzienne dla średnioaktywnych kobiet, więc warto uważać.

Razem czy stopniowo — jak jeść pączki w tłusty czwartek?

Dla naszego organizmu lepszym wyborem będzie, gdy racjonalnie rozdzielimy sobie liczbę zjedzonych pączków w ciągu dnia. W tym przypadku powinno stosować się podobne zasady, co podczas rozkładania posiłków w diecie. Dodatkowo wszystko zależy od liczby pączków, jaką mamy zamiar zjeść. Jeśli limit na tłusty czwartek wynosi dwa pączki, ich zjedzenie "na raz" nie powinno stanowić problem. Osoby, które chcą dobrze świętować w tłusty czwartek i zjeść pięć lub więcej pączków, powinny skonsumować je stopniowo, by uniknąć uczucia ciężkości w żołądku lub mdłości.

Co zrobić, żeby nie czuć się ciężko po zjedzeniu pączków?

Tłuste i wysokokaloryczne potrawy, a takimi bez wątpienia są pączki, szczególnie w dużej ilości, mogą powodować uczucie ciężkości. By temu zapobiec warto w tłusty czwartek pić więcej wody mineralnej niegazowanej lub fermentowanych produktów mlecznych takich jak jogurty naturalne czy kefiry.



Sprzymierzeńcem będzie także ruch. Nie musimy jednak od razu kupować karnetu na siłownię. Skorzystajmy z najprostszych sposobów — spacer lub wchodzenie po schodach. Godzina spaceru w średnim tempie pozwoli nie tylko spalić około 200 kalorii, ale również poczuć się znów lekko i świeżo. W przypadku wchodzenia po schodach jest jeszcze lepiej, gdyż wystarczy tylko 15 minut.

