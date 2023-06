Spis treści: 01 Dzień Dziecka. Historia powstania święta najmłodszych

02 Powszechny Dzień Dziecka w... listopadzie

03 Dzień dziecka 2023 na niebiesko

04 Dzień Dziecka. Sejm Dzieci i Młodzieży

Dzień Dziecka. Historia powstania święta najmłodszych

Międzynarodowy Dzień Dziecka powstał z inicjatywy ONZ. W rezolucji z 1954 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wezwało wszystkie państwa członkowskie do ustanowienia tego święta w dogodnym dla siebie terminie. Wtedy Organizacja Narodów Zjednoczonych liczyła prawie 60 krajów, dziś jest ich 193. Dzień Dziecka świętuje się dziś praktycznie na całym świecie.

Polska była na przygotowana na wprowadzenie nowego święta, bo w PRL Dzień Dziecka obchodzono już oficjalnie cztery lata wcześniej. Podobnie jak w innych krajach bloku wschodniego wydarzenie było organizowane w związku z inicjatywą powołanej w Warszawie Światowej Rady Pokoju - apelem sztokholmskim. Dokument z marca 1950 był dziełem sowieckiej propagandy, która ustami rady nawoływała do działań na rzecz pokoju, w tym rozbrojenia atomowego.

Reklama

Zobacz więcej: Życzenia na Dzień Dziecka 2023. Krótkie, śmieszne i oryginalne wierszyki

Właśnie w 1950 po raz pierwszy wyznaczono datę Dnia Dziecka na 1 czerwca. Tak też później zostało w Polsce i większości krajów zza żelaznej kurtyny. Dzisiaj jest to najbardziej popularna data tego święta.

Początki Dnia Dziecka w Polsce nie muszą się kojarzyć z mrocznymi czasami stalinizmu, bo już przed wojną od 1929 roku w II Rzeczypospolitej funkcjonowało Święto Dziecka obchodzone 22 czerwca. Tego dnia po mszy odbywała się uroczysta akademia, a potem przychodził czas na słodycze i drobne podarunki.

Powszechny Dzień Dziecka w... listopadzie

W innych krajach świata święto najmłodszych obchodzone jest w innych terminach. Na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła datę Powszechnego Dnia Dziecka 20 listopada.

Święto to ma związek z rocznicą uchwalenia w 1959 roku Deklaracji praw dziecka oraz Konwencji o prawach dziecka (w 1989 roku).



Zobacz więcej: UNICEF: Dwie trzecie ukraińskich dzieci opuściło swoje domy



Dzień, w którym Narody Zjednoczone obchodzą święto najmłodszych, został ustanowiony na mocy wspomnianej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1954 roku.

Dzień dziecka 2023 na niebiesko

W wielu krajach świata tego dnia każdy stara się założyć coś niebieskiego. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) apeluje, by podczas wydarzeń związanych z Dniem Dziecka wykorzystywać kolor niebieski.

Istnieje wiele teorii na temat korzeni inicjatywy Dnia Dziecka, ale prawdopodobnie chodziło w niej o podkreślenie pamięci i poparcia dla zapewnienia godnych, pokojowych warunków życia i rozwoju najmłodszych.

W niektórych krajach data ma podwójne znaczenie, przypominając o tragicznych zdarzeniach. W Paragwaju Dzień Dziecka przypada na przykład 16 sierpnia, w rocznicę bitwy o Acosta Nu z 1869 roku.

Zobacz więcej: Nowe szczepienie dla dzieci w całej Polsce. Czy warto?

W tragicznych okolicznościach do boju trafiły w niej tysiące dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat, a większość z nich zginęła. Dzień Dziecka ma tam podwójny wydźwięk, bo wśród radosnych uroczystości wciąż obecne są apele pamięci ofiar tamtych wydarzeń.

We Francji w 1932 roku obchodzono Dzień Dziecka Polskiego. Była to jedna z wielu inicjatyw podobnych do Dnia Dziecka obchodzonych jeszcze przed oficjalnym ustanowieniem tego święta na świecie.

Podobne uroczystości pojawiały się także wcześniej. Ustanowienie Dnia Dziecka było m.in. postulatem Światowej Konferencji ds. Opieki nad Dziećmi w Genewie. Ta inicjatywa miała miejsce w 1925 roku. Nieco wcześniej - w 1920 roku - z identyczną inicjatywą święta państwowego wyszła Turcja.

Istnieją też źródła o cyklicznych obchodach Dnia Róży poświęconego dzieciom, kultywowanych od 1857 przez pastora w jednym z budowanych miast w USA.

Dzień Dziecka. Sejm Dzieci i Młodzieży

W Polsce 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka nie jest dniem wolnym od pracy, chyba że wypada w weekend. Nie jest to również dzień wolny od zajęć szkolnych.

W większości placówek nie ma jednak zwykłych lekcji, a zamiast nich są akademie, pikniki czy zawody sportowe.

Zobacz więcej: Rewolucja w leczeniu krztuśca? Pojawiła się nowa szczepionka

Jedną z najbardziej znanych inicjatyw z okazji Dnia Dziecka jest Sejm Dzieci i Młodzieży, akcja, która ma propagować parlamentaryzm i szeroko rozumiane idee demokratyczne. Kadencja 460 nieletnich posłów trwa okrągły rok, a jedyna sesja tego gremium w ciągu roku ma miejsce 1 czerwca.

Wyborów członków parlamentu dzieci dokonuje powołana do tego komisja. Swoje kandydatury zgłaszają dwuosobowe zespoły, które przygotowują projekty związane z różnorodną tematyką.

Zdjęcie Schemat rekrutacji (wyborów) do XXIX edycji (kadencji) Sejmu Dzieci i Młodzieży. / Sejm Dzieci i Młodzieży// www.sdim.edu.pl / materiał zewnętrzny

W wyborach XXIX kadencji SDiM na rok 2023 tematem jest: "Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat - o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim."

Czytaj także:

Naukowcy doszli do niepokojących wniosków: Jedzenie frytek może prowadzić do depresji

Nowe szczepienie dla dzieci w całej Polsce. Czy warto?

Urodziło się dziecko z DNA od trzech osób. To sposób na leczenie choroby

Zobacz również: