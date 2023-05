Po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii urodziło się dziecko z wykorzystaniem genów trzech osób. Większość materiału genetycznego dziecka pochodzi od dwójki rodziców, a około 0,1% od trzeciej dawczyni, kobiety - przekazało BBC.

Mitochondrialna terapia donacyjna (MDT) to pionierska technika, która jest próbą zapobieżenia rodzenia się dzieci z wyniszczającymi chorobami mitochondrialnymi. Są one nieuleczalne i mogą być śmiertelne w ciągu kilku dni lub nawet godzin od urodzenia.

Mitochondria to organelle znajdujące się wewnątrz prawie każdej komórki ciała, które przekształcają żywność w energię. Ale u 1 na ok. 6000-6500 dzieci występują zaburzenia mitochondrialne, wskutek czego mitochondria nie są w stanie zapewniać energii organizmowi, co prowadzi do uszkodzenia mózgu, utraty mięśni, niewydolności serca i ślepoty.

Geny, które odpowiadają za mitochondria są przekazywane tylko przez matkę. Leczenie dawstwem mitochondrialnym jest zmodyfikowaną formą zapłodnienia in vitro, która wykorzystuje mitochondria ze zdrowego jaja dawcy.

Istnieją dwie techniki wykonywania donacji mitochondrialnej. Jedna odbywa się po zapłodnieniu jaja matki przez plemnik ojca, a druga ma miejsce przed zapłodnieniem.

Do 20 kwietnia 2023 roku urodziło się mniej niż pięć takich dzieci

Mitochondria posiadają własną informację genetyczną lub DNA, co oznacza, że technicznie rzecz biorąc, dzieci dziedziczą DNA od swoich rodziców i trochę od dawcy. Jest to trwała zmiana, która będzie przekazywana przez pokolenia.

DNA dawcy ma znaczenie jedynie dla tworzenia efektywnych mitochondriów, nie wpływa na inne cechy, takie jak wygląd i nie ustanawia "trzeciego rodzica".

Pionierem tej techniki było Newcastle Fertility Centre. W 2015 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono przepisy umożliwiające pomoc takim dzieciom.

Pierwsze dziecko urodziło się dzięki tej technice w Meksyku 2016 roku.

Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) twierdzi, że do 20 kwietnia 2023 roku urodziło się mniej niż pięcioro takich dzieci. Nie podano dokładnych liczb, aby zapobiec identyfikacji rodzin.

- Interesujące będzie dowiedzieć się, jak technika mitochondrialnej terapii zastępczej działała na poziomie praktycznym - powiedział prof. Robin Lovell-Badge, z Francis Crick Research Institute. - To znaczy, czy dzieci są wolne od choroby mitochondrialnej i czy istnieje jakiekolwiek ryzyko, że rozwiną problemy w późniejszym życiu - dodał.

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii może się rodzić do 150 takich dzieci rocznie.