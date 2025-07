Ponad 100 organizacji humanitarnych oraz media wzywają do umożliwienia dostaw pomocy dla ludności cywilnej i natychmiastowego zawieszenia broni.

Skrajnie prawicowi izraelscy aktywiści zablokowali drogę, próbując uniemożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy - wynika z nagrania.

Palestyńskie media udostępniają w mediach społecznościowych wideo, na którym uchwycono moment blokowania przez skrajnie prawicowych izraelskich aktywistów drogi, którą kilka ciężarówek miało dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy.

Krytycy takich działań twierdzą natomiast, że blokowanie wsparcia jeszcze bardziej zaostrza kryzys humanitarny w Strefie Gazy - opisuje Times of Israel.

Według Caroline Willemen z organizacji Lekarze bez Granic (MSF) sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest katastrofalna. W rozmowie z flamandzkim nadawcą VRT podkreśliła, że coraz więcej osób ginie tam z głodu lub podczas prób zdobycia żywności. - To wybór między śmiercią z głodu a śmiercią od pocisków - przyznała.

Willemen od miesiąca kieruje pomocą humanitarną w Strefie Gazy. Jej zespół odpowiada za funkcjonowanie polowej przychodni, szpitala i dystrybucję wody . - Cztery tygodnie temu nie wyobrażałam sobie, że może być jeszcze gorzej. A jednak dostęp do jedzenia praktycznie zanikł - relacjonuje.

Według danych Światowego Programu Żywnościowego (WFP) jedna czwarta ludności Strefy Gazy, liczącej około 2 mln osób, doświadcza warunków "zbliżonych do głodu". Agencja ONZ zajmująca się palestyńskimi uchodźcami, UNRWA, alarmuje, że jedno na pięcioro dzieci jest poważnie niedożywione. Mimo to nie ogłoszono jeszcze formalnie stanu klęski głodu , ponieważ - jak wyjaśnia VRT - brakuje aktualnych danych z całego terytorium. Ostatnia analiza pochodzi z kwietnia.

Woda pitna dostarczana jest głównie cysternami. - Wysokie temperatury i brak paliwa do stacji uzdatniania wody dramatycznie pogarszają sytuację. Ludzie żyją w namiotach przy temperaturach sięgających 35 stopni Celsjusza. My dostarczamy 270 metrów sześciennych wody dziennie - to kropla w morzu potrzeb - mówi Willemen.