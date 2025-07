Pilny apel światowych mediów, sytuacja krytyczna. "Rozpaczliwie zaniepokojeni"

"Jesteśmy rozpaczliwie zaniepokojeni losem naszych dziennikarzy w Gazie, którzy mają coraz większy problem, by wyżywić siebie i swoje rodziny" - alarmują we wspólnym oświadczeniu redakcje AFP, AP, BBC News i Reuters. Największe agencje informacyjne świata apelują do izraelskich władz o umożliwienie dostarczenia jedzenia dla ludności w Strefie Gazy.