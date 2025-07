Oskarżona wyznała śledczym, że w czerwcu wykryto u niej śmiertelną i nieuleczalną chorobę , która zmotywowała ją do opracowania planu ataku. Powiedziała, że "jest gotowa umrzeć śmiercią męczeńską, aby ratować kraj" i że zamierza "zabrać Bibiego ze sobą do grobu". Dodała, iż jest zrozpaczona "stanem kraju i stanem swojego zdrowia".

Groźby i wiadomości od 73-latki dotarły do znanego aktywisty antyrządowego - prawnika i byłego oficera służb specjalnych Szin Bet - Gonena Bena Itzhaka. Zaalarmował on służby.

Kobieta nie została aresztowana, ale otrzymała areszt domowy i sądowy zakaz zbliżania się do premiera oraz miejsc, w których może on przebywać. Wiadomo, że planowała też zdobyć granatnik przeciwpancerny.

Podczas pierwszego przesłuchania przyznała się do wszystkiego, ale po konfrontacji z Gonenem Benem Itzhakiem zaprzeczyła zarzutom i oskarżyła go o kłamstwo.

Sam Netanjahu był wielokrotnie oskarżany o podżeganie do zamachu na Icchaka Rabina. Były premier Izraela zginął w 1995 roku, dwa lata po doprowadzeniu do porozumienia z Palestyną. Netanjahu, który był wówczas w opozycji, wielokrotnie krytykował Icchaka i oskarżał go o osłabienie Izraela. Kiedy sam doszedł do władzy, diametralnie zmienił podejście do Palestyny i zaniechał kontynowania działań poprzednika.