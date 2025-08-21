Bliski Wschód
Netanjahu chce negocjacji w sprawie Gazy. Celem koniec wojny

Paweł Sekmistrz

Aktualizacja

Binjamin Netanjahu chce rozpocząć negocjacje dotyczące wstrzymania ognia w Strefie Gazy, zakończenia wojny i wypuszczenia zakładników, na warunkach akceptowanych przez Izrael - informuje agencja Reutera. Premier kraju zapowiada też, że nie cofnie się przed przejęciem kontroli nad Gazą, niezależnie od kroków podjętych przez Hamas.

Binjamin Netanyahu deklaruje gotowość do negocjacji
Binjamin Netanyahu deklaruje gotowość do negocjacjiRONEN ZVULUN / POOLAFP

W skrócie

  • Binjamin Netanjahu ogłasza rozpoczęcie negocjacji na temat wstrzymania ognia i uwolnienia zakładników w Strefie Gazy, jednak wyraźnie podkreśla, że warunki mają być akceptowane przez Izrael.
  • Premier zapowiada nieodwołalne przejęcie kontroli nad Gazą, niezależnie od działań Hamasu i prowadzi rozmowy z izraelskim dowództwem wojskowym.
  • Dziennikarze z 27 krajów apelują o swobodny dostęp mediów do Strefy Gazy, podkreślając konieczność rzetelnego informowania o sytuacji wojennej.
Premier Izraela oświadczył, że nakazał natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas i zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Podczas odwiedzin dywizji w Strefie Gazy podkreślił, że cele te mają zostać osiągnięte na warunkach akceptowalnych dla Izraela. Jednocześnie wyraził też pełne poparcie dla planu przejęcia kontroli nad Gazą.

- Jesteśmy na decydującym etapie. Przyjechałem dzisiaj do Dywizji Gazy, aby zatwierdzić plany przedstawione mi i ministrowi obrony przez Siły Obronne Izraela (IDF) dotyczące przejęcia Gazy i pokonania Hamasu - powiedział.

Bliski Wschód. Netanjahu deklaruje chęć przystąpienia do negocjacji

"The Jerusalem Post" donosi, że Binjamin Netanjahu i minister obrony Israel Katz zapoznali się z planami zdobycia Gazy w ciągu ostatnich godzin. Premier miał być "pod wrażeniem" koncepcji.

Szef Sztabu IDF gen. por. Eyal Zamir poinformował, że izraelscy żołnierze działają już na obrzeżach miasta, a wkrótce dołączyć ma do nich dodatkowe wsparcie. - Naszą misją pozostaje uwolnienie zakładników i pokonanie Hamasu. Nie spoczniemy dopóki tego nie osiągniemy - mówił dowódca.

    W środę izraelskie wojsko powołało 60 tys. rezerwistów.

    Netanjahu: Przejęcie Gazy nastąpi niezależnie od zgody Hamasu na zawieszenie broni

    W czwartek szef izraelskiego rządu udzielił wywiadu Sky News Australia, w którym zadeklarował, że przejęcie kontroli nad Gazą przez Jerozolimę nastąpi niezależnie od tego, czy Hamas zgodzi się na porozumienie o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników.

    - I tak to zrobimy. Tak, żeby nigdy nie było wątpliwości, że Hamas wciąż tam jest - stwierdził premier.

      Netanjahu przekonywał też, że Izrael jest o krok od zakończenia wojny. Wskazał też, że jej finał może nastąpić jeszcze dzisiaj, jeśli tylko palestyńska organizacja "złoży broń i uwolni 50 zakładników".

      Premier Izraela podkreślał, że celem objęcia kontroli nad Gazą nie jest jej okupacja, a "wyzwolenie". Wskazywał, że pojawiają się doniesienia o nastrojach mieszkańców, które mają być wrogie wobec Hamasu.

      Dziennikarze domagają się dostępu do Strefy Gazy

      Tymczasem dziennikarze z 27 krajów podpisali się pod oświadczeniem wzywającym Izrael do natychmiastowego dostępu niezależnych zagranicznych mediów do Strefy Gazy. W komunikacie wskazują, że "odgrywają kluczową rolę w zwróceniu uwagi na niszczycielską rzeczywistość wojny".

      Wśród sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele prasy z Australii, Austrii, Belgii, Chile, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Włoch, Japonii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Sierra Leone, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Holandii i Wielkiej Brytanii.

      Źródło: Reuters/The Times of Israel/The Jerusalem Post

