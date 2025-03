Izrael za propozycją wysłannika Trumpa. Hamas odpowiada

Z informacji podawanych przez biuro Netanjahu wynika, że zgodnie z projektem porozumienia, Izrael mógłby wrócić do walki po 42. dniu , jeśli uznałby, że negocjacje są bezowocne. W tym samym miejscu Hamas został oskarżony o łamanie dotychczasowej umowy.

Dwóch palestyńskich urzędników zaznajomionych ze sprawą powiedziało agencji Reutersa, że Izrael odmówił wejścia w drugą fazę porozumienia i rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie. Zamiast tego, zażądał przedłużenia pierwszego etapu, uzależnionego od przekazywania konkretnej liczby żywych więźniów i ciał w każdym tygodniu przedłużenia. Na taką opcję nie zgodziła się palestyńska organizacja, której zdaniem to Izrael łamał wypracowaną umowę.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał, że "skorzysta z nadzwyczajnych uprawnień, aby przyspieszyć dostarczenie pomocy wojskowej o wartości ok. 4 mld dol. ". Uchylone zostało także częściowe embargo na broń nałożone jeszcze za czasów prezydentury Joe Bidena.

Dotychczasowe porozumienie, które obowiązywało od 19 stycznia, wstrzymało 15 miesięcy walk, umożliwiając wymianę 33 izraelskich zakładników i pięciu obywateli Tajlandii na ok. 2 tys. palestyńskich więźniów. Miało to utorować drogę do kolejnych rozmów.