30 września wypowiedzenia pracy złożyło łącznie 25 lekarzy specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. - To lekarze z różnych oddziałów, m. in. z oddziału: nefrologii, pulmonologii, reumatologii, alergologii, endokrynologii - wymienia Interii Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka prasowa placówki.

Większość specjalistów

Przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy w Krakowie potwierdził nam, że taka sytuacja ma miejsce i zauważył, że 25 lekarzy to większość specjalistów zatrudnionych do tej pory w placówce. Nie chciał mówić o powodach tej decyzji - o tym poinformują w poniedziałek podczas konferencji prasowej lekarze, którzy wypowiedzenia złożyli.

Reklama

- Z naszych informacji wynika, że jest to związane ze strajkiem, "białym miasteczkiem" w Warszawie - mówi rzeczniczka szpitala. Wypowiedzenia mają zatem nie być oznaką sprzeciwu wobec konkretnej placówki, a wobec systemu ochrony zdrowia ogółem.

- Czekamy na oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, mające wytłumaczyć tę sytuację - mówi Pokorna-Hryniszyn.

Rozmowy z Uniwersytetem Jagiellońskim

O godzinie 14 zaplanowane jest spotkanie dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego z rektorem UJCM - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Po tym spotkaniu wydamy oświadczenie - mówi nam rzeczniczka szpitala.

Gdy tylko oświadczenie się pojawi, zostanie dołączone do artykułu.

- Dla szpitala jest to ogromny cios, mamy nadzieję, że ostatecznie uda się dojść do porozumienia - podsumowuje Katarzyna Pokorna-Hryniszyn. Warto dodać, że Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest zadłużony na ponad 40 mln zł. Rzeczniczka szpitala podkreśla, że jest to efekt złej sytuacji w całej ochronie zdrowia.

Protest medyków

Przypomnijmy: protestujący medycy zrzeszeni w Ogólnopolskim Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia prowadzą rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. Utworzyli "białe miasteczko" w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którym chcą zwrócić uwagę na sytuację ich oraz systemu ochrony zdrowia.



Mają osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.



Według resortu zdrowia realizacja postulatów płacowych protestujących medyków jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie. Resort deklaruje, że chce rozmawiać o wynagrodzeniach i ścieżce ich wzrostu.