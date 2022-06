Od piątku do niedzieli w małopolskich Gołkowicach Górnych odbędzie się pierwszy "Meet-up. Nowa Generacja" Platformy Obywatelskiej. To wydarzenie organizowane przez frakcję młodych posłów w partii, które ma być pierwszym krokiem przygotowującym młodzież sympatyzującą z PO do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Głównym gościem wydarzenia, zapowiadanym od miesiąca, będzie Donald Tusk. Swój wkład w merytoryczną część spotkania młodych PO wniósł też Radosław Sikorski, który również powinien pojawić się w Gołkowicach Górnych. O ile w samej PO oczekiwania co do tego wydarzenia są duże, to w Małopolsce nie wszyscy witają polityków Platformy z otwartymi ramionami.

Wyraźny sprzeciw wyraziła Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, która w mediach społecznościowych poinformowała o wszczęciu kontroli w ośrodku, do którego mają przyjechać młodzi ludzie.

"Działalność partii politycznych w placówkach oświatowych niemożliwa? PO daje radę! Nie tylko wchodzi do szkół. Z ośrodka wczasowego w Gołkowicach wyrzuca uczniów i zaprasza na darmowe szkolenia polityczne swoich zwolenników. Będzie Tusk, Sikorski i inni. Bo nie ma lex Czarnek!" - uznała Nowak, zamieszczając wpis tej treści na Twitterze.

Co więcej, kurator Nowak zleciła kontrolę w ośrodku. To jej podpis widnieje pod decyzją o wszczęciu kontroli. Na miejscu pojawiło się dwóch pracowników kuratorium.

"Naciskali na dyrektora, grozili konsekwencjami"

- Weszli do ośrodka, naciskali na dyrektora, by odwołał wydarzenie, grozili konsekwencjami, zachowywali się bardzo nerwowo. O całej sprawie poinformował nas dyrektor ośrodka - relacjonuje w rozmowie z Interią posłanka Aleksandra Gajewska, jedna z inicjatorek wydarzenia.

- Sprawdziliśmy jeszcze raz sytuację prawną. Nie jest tak, jak mówi pani Nowak, że wchodzimy z naszą aktywnością polityczną do ośrodka, w którym trwają jakieś prace. Będą tam ludzie, którzy chcą dobrowolnie wziąć udział w naszym wydarzeniu - tłumaczy nam Gajewska.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych, który na co dzień jest filią Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, ale prowadzi też działalność komercyjną. Można tam choćby zarezerwować nocleg na jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek. Ośrodek, jak przekazało nam PO, prowadzi działalność polegającą m.in. na wynajmie pomieszczeń, domków oraz urządzeń i sprzętu na terenie ośrodka.

Gajewska: To nielegalna interwencja

Zdaniem Gajewskiej nie ma wątpliwości, że można w ten sposób korzystać z ośrodka, a tym samym kurator Nowak nadużyła swoich uprawnień.

- To nielegalna interwencja pani kurator, która po prostu chciała, by to wydarzenie się nie odbyło. Chciała w nielegalny sposób na to wpłynąć, użyć swoich kompetencji, by pod wpływem presji dyrektor odwołał to spotkanie - uważa posłanka Platformy.

Jak czytamy w komunikacie PO, kurator Nowak "właściwie w każdym zdaniu mija się z prawdą - nikt bowiem ani nie "wszedł do szkół", nikt również nie "wyrzucił uczniów"’.

- Pani kurator Nowak nie po raz pierwszy szuka politycznych zaczepek w mediach społecznościowych, tradycyjnie posługując się kłamstwami. Niebywałe, jak jeden krótki wpis może zawierać tak dużo manipulacji - komentuje przewodniczący małopolskiej PO i jeden z organizatorów wydarzenia poseł Aleksander Miszalski.

Mimo kontroli zleconej przez Barbarę Nowak, Platforma Obywatelska nie zmienia planów. Pierwszy "Meet-Up. Nowa generacja" odbędzie się 17-19 czerwca w Gołkowicach Górnych. Jak zapewniają organizatorzy, wszystko dopięte jest "prawie na ostatni guzik", a jedyne znaki zapytania dotyczą polityków, którzy maja pojawić się w Małopolsce. Niezagrożona ma być natomiast obecność Donalda Tuska.

Łukasz Szpyrka